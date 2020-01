Các phim Hoa ngữ hay nhất 20 năm qua

Theo Mtime, danh sách, công bố hôm 6/1, được tổng hợp từ phiếu bình chọn của 239 nhà làm phim, nhà phê bình, học giả. Tác phẩm "Nhất nhất" (A One and a Two) đứng đầu danh sách. Phim của đạo diễn Đài Loan Dương Đức Xương ra mắt năm 2000, khắc họa tình thân, ý nghĩa cuộc sống. Dương Đức Xương thắng giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2000. Tác phẩm còn được đề cử Cành Cọ Vàng tại LHP này. "Nhất nhất" cũng lọt vào danh sách 10 phim hay nhất năm do tạp chí Time (Mỹ) bình chọn.