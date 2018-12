Các nhân vật được dự đoán mất mạng trong 'Avengers 3'

Avengers: Infinity War kể về cuộc chiến giữa dàn người hùng với Thanos - ác nhân muốn hủy diệt vũ trụ. Tác phẩm được xem là cao trào của Vũ trụ Điện ảnh Marvel và mở ra một chương mới. Vấn đề được các fan quan tâm là ai sẽ bỏ mạng sau tập phim. Trước đó, đạo diễn Joe Russo khẳng định tác phẩm rất đau thương và người hâm mộ sẽ chia tay nhiều nhân vật.

Captain America (Chris Evans)

Trang Vox nhận định Captain America (tên thật là Steve Rogers) nhiều khả năng chết nhất. Hợp đồng của Chris Evans sẽ kết thúc sau Avengers 4 (ra mắt năm sau). Nhiều fan suy đoán nhân vật sẽ mất trong phần ba và xuất hiện trong cảnh hồi tưởng ở phần bốn. Người hâm mộ đoán cảnh Captain America đỡ đòn của Thanos trong trailer báo hiệu sự ra đi của anh. Các trang Vulture, CBR và USA Today cũng cho rằng Captain America sẽ bỏ mạng.

* Trailer "Avengers: Infinity War"

Iron Man (Robert Downey Jr.)

* Iron Man có giáp mới trong phần ba "Avengers"

Vision (Paul Bettany)

* Cảnh Vision ra đời

Loki (Tom Hiddleston)

* Loki và Thor trong "Thor: Ragnarok"

USA Today và Independent nhận định em trai của Thor đã hết vai trò trong loạt phim Marvel, dần trở nên nhàm chán với các tình tiết phản bội lặp lại nhiều lần. Nhân vật trở nên xấu xa do ganh ghét anh mình (trong Thor), muốn đánh chiếm Trái đất (trong The Avengers) sau đó dần hoàn lương (trong Thor: Ragnarok ). Trong Avengers: Infinity War, các cây bút suy đoán Loki sẽ hy sinh để bảo vệ Thor và hoàn thành bước đường hoàn lương của mình.

Heimdall (Idris Elba)

* Cảnh hành động của Heimdall trong Thor: The Dark World

Nebula (Karen Gillan)

* Nebula giao đấu chị gái - Gamora - trong "Guardians of the Galaxy 2"

Nebula giao đấu chị gái - Gamora - trong "Guardians of the Galaxy 2"

Nebula là con gái nuôi của Thanos, săn đuổi nhóm vệ binh ngân hà trong Guardians of the Galaxy (2014). Tuy nhiên, đến Guardians of the Galaxy 2 (2017), cô công khai ý định chống lại Thanos và một mình lên đường. Các trang Independent, Vulture cho rằng cơ hội thành công của Nebula không nhiều. Khả năng bỏ mạng của kiểu nhân vật "hoàn lương" giống Nebula luôn là khá cao trong các phim Marvel.