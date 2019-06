Cuối tuần qua, Diễm My, Giáng My, Thanh Mai, Vũ Cẩm Nhung và Hà Kiều Anh rủ nhau đi uống trà tại TP HCM. Các người đẹp thống nhất mặc váy linen - chất liệu dành cho mùa hè được Đỗ Mạnh Cường lăng xê trong show Back to Nature.