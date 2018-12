Các mỹ nhân Hoa ngữ trầy mình đóng cảnh 'nóng'

Nữ diễn viên Đài Loan từng tham gia bộ phim “Loạn thế hào môn” tại đại lục. Trong phim, cô có cảnh bị cưỡng hiếp tập thể. Do diễn viên quần chúng đóng quá thật, những động tác mạnh khiến nữ diễn viên vô cùng đau đớn. Không chỉ thể xác, Hứa An An còn bị ám ảnh về tinh thần. Cô từng khóc và nói: "Tôi biết đóng phim cần phải thật, nhưng cứ phải làm vậy mới được sao? Tôi có cảm giác mình bị làm nhục". Sau khi trở về Đài Loan cô ít giao tiếp với bên ngoài.