Các cuốn sách yêu thích của Lưu Diệc Phi

Hồi tháng 8, người đẹp giới thiệu cuốn "Loving What Is: Four Questions That Can Change Your Life" (Yêu là gì: Bốn câu hỏi có thể thay đổi đời bạn). Cuốn sách kể quá trình đau khổ, tuyệt vọng suốt 10 năm của tác giả Byron Katie cùng việc bà thức tỉnh ra sao, làm thế nào trút bỏ phiền não. Sách còn ghi lại các câu chuyện về sự thoát khỏi khổ đau trong cuộc sống. Tác giả cho rằng không phải các vấn đề gây ra đau khổ mà là cách nghĩ của con người. Ảnh: Saje.