Ca sĩ lãnh án tù vì lừa bán khẩu trang

Trung QuốcHoàng Trí Bác, ca sĩ 21 tuổi, bị phạt ba năm ba tháng tù vì lừa bán khẩu trang trong Covid-19.

Tại phiên xét xử sáng 17/3 ở Thượng Hải, tòa nhận định Trí Bác phạm tội lừa đảo. Ngoài án tù, anh này phải nộp phạt 10.000 nhân dân tệ (33 triệu đồng). Theo kết quả thăm dò trên trang 163, phần lớn người Trung Quốc ủng hộ phán quyết của tòa án. Hơn 87% độc giả đồng tình "có tội phải chịu tội, cần trừng trị nghiệm việc lợi dụng quốc nạn lừa đảo kiếm tiền". Một số ít người nói tiếc khi ngôi sao trẻ chấm dứt sự nghiệp.

Ca sĩ mới vào nghề Hoàng Trí Bác . Ảnh: Iqiyi.

Hoàng Trí Bác bị bắt hôm 5/2, sau khi một phụ nữ họ Lục khai báo bà bị lừa mua khẩu trang qua mạng. Qua điều tra, cảnh sát xác định Trí Bác lừa bà Lục cùng hai người khác, thu về 280.000 tệ (930 triệu đồng).

Hôm 17/2, chị của Hoàng Trí Bác dùng tài khoản Weibo của em trai, viết gia đình chị làm nông, thu nhập thấp, phải ở nhà thuê. Cha mắc bệnh tim, hai chị em bỏ học, đi làm thuê. Muốn con đạt được giấc mơ làm ngôi sao, cha mẹ chị dùng số tiền họ dành phẫu thuật tim để Trí Bác trang trải chi phí làm thực tập sinh ở công ty giải trí. Khi về nhà nghỉ Tết âm lịch, thấy sức khỏe của cha kém, Trí Bác nảy ý định lừa bán khẩu trang để nhanh có tiền chữa bệnh cho cha.

Chị của Trí Bác thay mặt em xin lỗi khán giả. "Mọi người đừng dại như em tôi. Cũng mong những bạn trẻ sinh ra trong gia đình bình thường như chúng tôi, cẩn thận khi đi con đường làm ngôi sao. Con đường ấy không rực rỡ tươi sáng như bạn thấy... Những xót xa đằng sau nó chẳng mấy ai hiểu được", chị viết.

Hoàng Trí Bác bị bắt vì lừa đảo khẩu trang Hoàng Trí Bác luyện nhảy trong công ty. Video: Weibo.

Trí Bác quê tỉnh Quảng Đông, từng tham gia một số show truyền hình trong đó có All For One - show tìm kiếm tài năng phát trên Iqiyi năm 2019. Sau khi anh bị bắt, Yuehua Entertainment - công ty quản lý Hoàng Trí Bác - hủy hợp đồng với anh.

Như Anh (theo 163)