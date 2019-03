Ca sĩ Hà Phương ra MV tặng chồng tỷ phú

Hà Phương vừa hát vừa đóng vai cô dâu trong ngày cưới. Video nhạc mở đầu với cảnh cô đứng chờ hôn phu trước nhà thờ. Trên đường đến điểm hẹn, anh gặp tai nạn, bất tỉnh và phải nhập viện. Cô gái ngồi bên giường người yêu, nhớ lại những khoảnh khắc hẹn hò.

Ca sĩ Hà Phương ra MV nhạc Hoa tặng chồng tỷ phú Trích MV "Memories of love".

Memories of love là ca khúc nhạc Hoa, được William Salter - nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy - phổ lời Anh. MV do đạo diễn Alexey Wind và Clementine Nguyen thực hiện. Sản phẩm được khởi quay từ tháng 7/2018, nhưng do Hà Phương bận chuyện gia đình đến nay mới hoàn thành.

Vợ chồng Hà Phương dự tiệc của tài tử Richard Gere ở Mỹ năm 2016.

Hà Phương sinh năm 1972, là ca sĩ dòng nhạc dân ca trữ tình, em gái của Cẩm Ly và chị của Minh Tuyết. Năm 2000, chị sang Mỹ định cư rồi kết hôn với tỷ phú gốc Việt tại Mỹ - ông Chính Chu. Ông xã cô là một trong những doanh nhân gốc Việt thành công trên đất Mỹ ở lĩnh vực tài chính, công nghệ. Tài sản của hai vợ chồng trị giá hàng tỷ đô. Họ có chuyên cơ riêng để di chuyển.

Năm 2017, chị phát hành sách Finding Julia, kể về hành trình tìm kiếm danh vọng của cô gái mang hai dòng máu Việt - Mỹ.

Tam Kỳ