Giọng ca sinh năm 1994 - Duncan Laurence - chiến thắng với bản tình ca do anh đồng sáng tác - "Aracade".

50 nghệ sĩ kêu gọi không tổ chức Eurovision ở Israel

Chung kết Eurovision diễn ra ở Tel Aviv, Israel. Duncan Laurence tự đệm đàn piano, hát Aracade. Ca khúc viết bằng tiếng Anh, nói về hành trình tìm kiếm hạnh phúc, lấy cảm hứng từ nỗi buồn của anh khi nhớ về người yêu đã qua đời từ khi còn rất trẻ. Tiết mục giành 492 điểm, giúp giọng ca Hà Lan đăng quang Eurovision lần thứ 64.

"A broken heart is all that's left

I'm still fixing all the cracks

Lost a couple of pieces when

I carried it carried it carried it home

I'm afraid of all I am

My mind feels like a foreign land

Silence ringing inside my head

Please carry me carry me carry me home"

(Tôi chỉ còn lại một trái tim tan vỡ

Và đang cố gắng chữa lành những vết thương

Tôi đã để mất một vài mảnh nhỏ

Khi gom nhặt nó, mang trở về nhà

Tôi sợ chính mình

Tâm trí tôi phiêu du ở một vùng đất xa lạ

Sự im lặng cuộn lên trong đầu

Hãy đưa tôi, đưa tôi về nhà)

Ca sĩ Hà Lan vô địch Eurovision 2019 Tiết mục của Duncan Laurence. Sau chung kết, Duncan Laurence tâm sự: "Tôi lớn lên ở một thị trấn nơi âm nhạc là một thứ lạ lẫm, không có trong hệ thống giáo dục phổ thông. Nhưng điều đó không thể ngăn tôi tìm đến nó để thể hiện cảm xúc và kể những câu chuyện của mình. Tôi chơi piano mỗi ngày, viết những ca khúc và bài thơ. Tôi sẽ trở thành một nhạc sĩ". Ca sĩ Duncan Laurence. Duncan Laurence tốt nghiệp Rock Academy ở thành phố Tilburg (Hà Lan) năm 2017. Anh từng tham gia chương trình The Voice Hà Lan lần thứ năm. Anh tham gia sáng tác ca khúc Closer, nằm trong album New Chapter No. 1: The Chance of Love của nhóm nhạc Kpop - TVXQ. Đại diện Italy - Mahmood - về nhì với phần thể hiện ca khúc Soldi, giành 465 điểm. Vị trí thứ ba thuộc về Sergey Lazarev của Nga với 369 điểm.

Năm nay, ban tổ chức vẫn chọn Isarel là nơi tổ chức cuộc thi, bất chấp việc 50 nghệ sĩ nổi tiếng từng kêu gọi nhà tổ chức chuyển địa điểm vì lo ngại vấn đề nhân quyền. Theo quy định, quốc gia có thí sinh chiến thắng sẽ được đăng cai tổ chức vào năm tiếp theo. Năm 2018, ca sĩ Netta Barzilai của Israel là quán quân. Tuy nhiên, các nghệ sĩ phản đối tổ chức ở Israel sau khi nước này chiếm đóng khu Bờ Tây, Đông Jerusalem và Cao nguyên Golan. Đại diện ban tổ chức cho biết Eurovision không phải một sự kiện chính trị và không truyền tải các thông điệp hay chiến dịch nào nên không thay đổi quy định.

Eurovision là cuộc thi hát ra đời từ năm 1956, được tổ chức thường niên giữa các nước thuộc Liên hiệp phát sóng châu Âu (European Broadcasting Union). Trong đêm chung kết, số điểm của thí sinh dựa trên đánh giá ở thang điểm 12 của giám khảo và khán giả, sau đó tính tổng điểm.

Hà Thu