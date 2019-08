Ca sĩ Aaron Carter chia tay bạn gái

Nam ca sĩ và người đẹp gốc Nga Lina Valentina "đường ai nấy đi" từ đầu tháng 8, sau gần một năm hẹn hò.

Theo Page Six, Aaron Carter nói: "Tôi từng hy vọng chuyện tình này có thể kéo dài mãi mãi. Cả hai đã bàn về chuyện sinh con. Tuy nhiên, những bất đồng dần khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ". Khoảng một tuần trước, Lina vẫn đến cổ vũ cho Aaron khi anh biểu diễn trong chương trình Pop 2000 tại thành phố Las Vegas (Mỹ).

Aaron Carter và bạn gái Lina Valentina. Ảnh: Instagram.

Aaron cho biết không hối hận khi yêu Lina và mối quan hệ giúp anh học được nhiều điều. "Tôi nghĩ chia tay là quyết định chín chắn trong trường hợp này. Tôi sẽ tập trung vào sự nghiệp âm nhạc nhiều hơn và hy vọng sớm gặp được một người bạn tâm giao mới sau Lina", Aaron nói.

Tháng 9/2018, Aaron Carter công khai hẹn hò Lina Valentina. Anh luôn dành những lời có cánh cho bạn gái gốc Nga trên Twitter: "Chưa ai hiểu và thể hiện tình yêu như cô ấy dành cho tôi". Trước Lina Valentina, Aaron từng hẹn hò người đẹp Madison Parker. Anh sau đó thừa nhận lưỡng tính.

Aaron Carter, em trai của thành viên nhóm Backstreet Boys - Nick Carter, nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, I Want Candy, Not Too Young Not Too Old... Anh từng kiếm được 200 triệu USD khi 18 tuổi, được mệnh danh là "Hoàng tử nhạc Pop". Sau đó, sự nghiệp của nam ca sĩ tụt dốc do mải mê ăn chơi, nghiện ngập. Năm 2017, Aaron từng bị bắt vì tội lái xe lúc say rượu và tàng trữ cần sa. Tháng 1/2018, anh ra mắt album LøVë sau 15 năm ngừng hoạt động

Aaron Carter - "I'm All About You" Aaron Carter thời kỳ đỉnh cao với "I'm All About You".

Đạt Phan (theo Page Six)