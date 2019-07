Cá mực hầm mật (Go Go Squid) phát trên đài Chiết Giang (Trung Quốc) cùng các trang QQ, Iqiyi từ ngày 9/7. Theo trang 163, phim đạt 620 triệu lượt xem online sau sáu ngày. Hôm 14/7, lượt xem Cá mật hầm mực đạt 170 triệu lượt, dẫn đầu so với các phim phát online.