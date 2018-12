'Cả một đời ân oán' bị chê kết thúc vội, thiếu cảm xúc

Chặng cuối 'Cả một đời ân oán' bị chê dài, thiếu kịch tính / Hạ Anh bị chê biểu cảm đơ cứng trong 'Cả một đời ân oán 2'

Tối 23/8, phim lên sóng tập 72. Phim kết thúc trong cảnh cưới hụt giữa Dung (Hồng Diễm) và Hòa (Thiện Tùng). Vì muốn trả ân tình, Dung đồng ý kết hôn với Hòa, tuy nhiên anh khuyên cô trở về với chồng cũ. Sau nhiều trắc trở, vợ chồng cô cũng tìm thấy Nguyên An - con gái thất lạc 20 năm.

Thiện Tùng (trái) và Hồng Diễm trong "Cả một đời ân oán".

Kết phim bị chê khiên cưỡng, gượng gạo. Một số tình tiết chưa được giải quyết triệt để. Cụ thể, nhân vật Nguyên An (Lương Thanh) không có cảnh được nhận bà nội, đoàn tụ với những thành viên khác. Trước đó, bà nội Nguyên An ngày đêm mong mỏi tin tức cháu gái sau khi bị Tú (người đóng giả Nguyên An) lừa gạt. Bình (Anh Tuấn) - con chung của Dung, Đăng - vẫn ngang ngược, lạnh nhạt dù nhận lại bố. Nhân vật Nguyên An giả mạo (do Thùy Anh đóng) sống bội bạc, gian dối nhưng lương tâm không bị dằn vặt.

Khán giả Thu Hoa bình luận trên fanpage: "Nhìn chung, phim dài dòng, lan man. Cảnh đại gia đình đoàn tụ và hé lộ tương lai các nhân vật được chờ đợi nhất nhưng lại không có. Phim kết thúc lưng chừng gây hụt hẫng".

Ngoài ra, biểu cảm của cặp nhân vật Dung, Đăng thiếu độ lắng, chuyển tải cảm xúc chưa trọn vẹn. "Không thể chịu nổi diễn xuất của Mạnh Trường và Hồng Diễm, gần như đơ cứng từ đầu đến cuối phim. Sau sóng gió, chia cắt suốt 20 năm, Dung và Đăng mới trở về bên nhau, nhưng diễn xuất của hai diễn viên chính không toát được cảm xúc", một ý kiến bày tỏ.

* Trích tập cuối "Cả một đời ân oán"

Phim 'Cả một đời ân oán' bị chê kết thúc nửa vời

Sau 72 tập lên sóng, diễn xuất của NSƯT Mỹ Uyên (đóng vai bà Lan), Lan Phương (đóng vai Diệu) ổn định, được người xem đánh giá cao. Thủ vai Diệu, Lan Phương lột tả thành công bản chất nanh nọc, láu cá của nhân vật. Nữ diễn viên biến hóa ở cảnh diễn hành động lẫn nội tâm. Ở tập cuối, Diệu mắc bệnh tâm thần. Thay vì những phút điên cuồng, la hét hoảng loạn, nhân vật có nhiều cảnh nội tâm. Đoạn phim gây ấn tượng cho người xem. Thậm chí, khán giả nhận xét diễn xuất của Lan Phương khiến các nhân vật khác thuộc tuyến chính mờ nhạt. Vào vai bà nội khó tính, NSƯT Mỹ Uyên diễn tròn trịa. Qua vai diễn, nghệ sĩ thuyết phục người xem từ cử chỉ đến biểu cảm. Nghệ sĩ cho biết ngoài đời, chị thuộc mẫu người hài hước, đến trường quay thường xuyên trêu chọc đồng nghiệp, khác hẳn nét đăm chiêu của nhân vật Lan.

Cả một đời ân oán mua kịch bản và chuyển thể từ tác phẩm truyền hình của Đài Loan (Trung Quốc) - Cô dâu bạc triệu. Phim khai thác mối quan hệ tình cũ, con riêng, mâu thuẫn gia đình. Cả một đời ân oán dài 72 tập, chia làm hai phần, do cặp đạo diễn Trọng Trinh - Bùi Tiến Huy thực hiện.

Trọng Trường