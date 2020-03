Nhạc sĩ Minh Beta - tác giả ca khúc "Việt Nam ơi" - viết lại phần lời bài hát để cổ vũ tinh thần mọi người chống Covid-19.

Nhạc phẩm có tên Việt Nam ơi! Đánh bay Covid. Tác giả cho biết anh sửa lại phần lời với nội dung nói về tinh thần vượt qua khó khăn, lan tỏa yêu thương. Phần điệp khúc kêu gọi cộng đồng đoàn kết với ca từ như: "Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người, đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết/ Đất nước của mình, bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau/ Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona"...

Ca khúc 'Việt Nam ơi' có phiên bản chống Covid-19 Ca khúc "Việt Nam ơi! Đánh bay Covid" - Minh Beta sáng tác và trình bày. Video: Quang Minh. Minh Beta cho biết anh lấy cảm hứng viết lời mới từ những gì đang trải qua. "Tôi vừa cố gắng bảo vệ bản thân và gia đình khỏi bệnh dịch, vừa động viên nhân viên công ty vững tâm. Sau đó, tôi bất chợt nảy ra ý tưởng cải biên lời bài hát Việt Nam ơi! và được bạn bè khuyến khích", anh nói.

Bộ Y tế đưa ca khúc vào các chương trình tuyên truyền phòng chống Covid-19 sắp tới. MV dự tính ra mắt cuối tháng 3.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ ra mắt các sản phẩm âm nhạc để truyền thông điệp chống Covid-19. Ca khúc Ghen Cô Vy (Khắc Hưng sáng tác) phát hành hôm 23/2 do Min và Erik thể hiện, là dự án tuyên truyền phòng dịch của Bộ Y tế. Bài hát cùng vũ điệu do Quang Đăng biên đạo trở thành hiện tượng toàn cầu sau khi được phát trên chương trình Last Week Tonight with John Oliver kênh HBO. Ngày 20/3, loạt ca sĩ như Nguyễn Phi Hùng, Quý Bình, Vy Oanh, Tạ Minh Tâm... ra MV Bao la những trái tim hồng, ủng hộ tinh thần y bác sĩ và kêu gọi đoàn kết chống dịch.

Nhạc sĩ Minh Beta. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Việt Nam ơi! ra đời từ năm 2011 nhưng phổ biến hồi đầu 2018, khi U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á. Minh Beta chia sẻ anh viết ca khúc khi chuẩn bị sang Mỹ du học. Anh muốn viết một bài hát động viên tinh thần cộng đồng, khuyến khích mọi người tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Minh Beta tên thật là Bùi Quang Minh, cựu học sinh THPT chuyên Amsterdam. Anh từng học thạc sĩ tại Đại học Harvard (Mỹ). Là nhạc sĩ nghiệp dư, anh từng viết các bài hát Tình không tên (nhạc phim Kế hoạch đổi chồng), Love you so (nhạc phim Ngày mai Mai cưới)... Anh còn kinh doanh một hệ thống rạp chiếu phim.

Tam Kỳ