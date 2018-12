Ca khúc về cuộc đời đẫm lệ của huyền thoại Mai Diễm Phương

Fan phẫn nộ vì nội y của huyền thoại Mai Diễm Phương bị đấu giá / Nghệ sĩ gốc Hoa tưởng nhớ Mai Diễm Phương

Nữ nhân hoa (The Lady of Flowers) là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Mai Diễm Phương, ra mắt năm 1997 trong album cùng tên của cô. Bài hát nói về khao khát được trân trọng, yêu thương của người phụ nữ, do Lý An Tu đoán nỗi lòng của Mai Diễm Phương để viết lời. Phần nhạc do Trần Diệu Xuyên sáng tác.

Trước khi hợp tác, Trần Diệu Xuyên và Lý An Tu đều chưa từng gặp Mai Diễm Phương. Dù từng viết nhạc cho Lưu Đức Hoa và nhiều ca sĩ tên tuổi, hai nhạc sĩ thấp thỏm, lo lắng khi có cơ hội làm việc với danh ca, bởi trong lòng họ, Mai Diễm Phương là minh tinh xa vời, khó với tới.

Lý An Tu tìm đọc những câu chuyện tình cảm của Mai Diễm Phương, tưởng tượng tâm tình của cô. Anh nghĩ: "Mai Diễm Phương để lại ấn tượng là người mạnh mẽ, thẳng thắn, dám yêu dám hận. Nhưng ai biết nỗi lòng cô ấy?". Nhạc sĩ quyết định mượn hình ảnh cuộc đời của một đóa hoa từ lúc chớm nở tới tàn úa, thể hiện tâm tư của người phụ nữ.

Về phần nhạc, ban đầu Trần Diệu Xuyên viết hai phiên bản phong cách hoàn toàn khác biệt. Một trầm lắng, một réo rắt. Không biết nên chọn cái nào, ông nhờ Lý An Tu tư vấn. Hai người chọn bản đầu tiên. Trần Diệu Xuyên chia sẻ trên Xinhua từng có nhiều người chê ca khúc mang hơi thở cũ kỹ, khó gây ấn tượng song anh và Lý An Tu đều tự tin "sẽ làm nên điều gì đó" với ca khúc này.

Nữ nhân hoa giao hưởng Không chỉ trở thành ca khúc được yêu thích bậc nhất của huyền thoại nhạc Pop Hoa ngữ, ca khúc còn được xếp vào hàng sáng tác kinh điển với đề tài về phụ nữ. Theo Sohu, Nữ nhân hoa nhận được đồng cảm của phụ nữ ở nhiều lứa tuổi, người độc thân lẫn người đã có gia đình. Bài hát gắn liền với cuộc đời Mai Diễm Phương. Lần cuối cùng gặp Trần Diệu Xuyên và Lý An Tu (khoảng nửa năm trước khi qua đời tháng 12/2003), Mai Diễm Phương nói: "Hai người viết cho tôi một bài mà tôi phải hát cả cuộc đời". Sina bình luận dù phỏng đoán nỗi lòng Mai Diễm Phương, Lý An Tu như chấp bút từ chính lời của cô. Mai Diễm Phương trải qua đường tình trắc trở với ít nhất bảy mối duyên được công khai. Mỗi cuộc tình, cô đều đặt hy vọng đơm hoa kết trái. Một trong những mối tình tốn nhiều giấy mực báo giới nhất là với tài tử Triệu Văn Trác. Năm 1995, khi mới tới Hong Kong gây dựng sự nghiệp, Triệu Văn Trác tình cờ gặp Trương Quốc Vinh ở một phòng tập gym. Trương Quốc Vinh nói với Văn Trác: "Bạn tôi đang tìm một huấn luyện viên, anh giúp cô ấy được không?". Triệu Văn Trác không ngờ "cô ấy" là Mai Diễm Phương. Cũng không ai ngờ anh bén duyên cùng ca sĩ hơn mình chín tuổi. Chuyện tình của hai người khiến làng giải trí dậy sóng, vì lúc đó sự nghiệp của Mai Diễm Phương sáng chói trong khi Văn Trác mới vào nghề. Theo CCTV, mối tình kéo dài khoảng một năm, Triệu Văn Trác là người chủ động buông bỏ. * Mai Diễm Phương, Lưu Đức Hoa hát "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" Ca khúc về phụ nữ gắn liền cuộc đời huyền thoại Mai Diễm Phương Ngoài các mối tình công khai, Mai Diễm Phương vướng tin đồn tình cảm với Lưu Đức Hoa. Nữ diễn viên từng chia sẻ trong một talkshow cô và anh là bạn bè và chỉ có như vậy, hai người mới có thể bên nhau lâu dài. Tuy nhiên, cô thổ lộ: "Nếu cưới, nên cưới người như Lưu Đức Hoa. Nếu anh ấy ngỏ lời, tôi sẽ đồng ý mà không do dự". Mai Diễm Phương thể hiện khao khát mặc váy cưới trên sân khấu một liveshow của cô. Ảnh: Sina. Mai Diễm Phương từng nói trong mắt người khác, cô không phải người phụ nữ ngoan hiền, thế nên một số đàn ông "bỏ chạy" khỏi cô. Là người nếm trải đủ cung bậc cảm xúc trong tình yêu, rốt cuộc, Mai Diễm Phương luôn mong chờ một cuộc đời đơn giản, bình thường như những phụ nữ khác. Ca sĩ nói thực ra cô là người rất truyền thống. Biết bị ung thư cổ tử cung hai năm trước khi mất song cô không chấp nhận phẫu thuật vì sợ không còn thiên chức làm mẹ. Mai Diễm Phương qua đời ở tuổi 40. Sau khi công khai bệnh tình, diễn viên luôn bày tỏ tinh thần kiên cường. Một ngày trước khi cô qua đời, hàng trăm bạn bè có mặt ở bệnh viện để gặp cô lần cuối, trong đó có Lưu Đức Hoa, Dương Tử Quỳnh, Thành Long, Trương Vệ Kiện... Theo Mingpao, đến phút cuối đời, Mai Diễm Phương vẫn chia sẻ muốn được yêu, được kết hôn, sinh con như bao người phụ nữ bình thường khác. Mai Diễm Phương đạt thành tựu to lớn trong hai lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, được khán giả ưu ái gọi là "Con gái của Hong Kong". Trong mảng điện ảnh, cô lưu dấu ấn với Bán sanh duyên, Đại náo phố Bronx, Túy quyền 2, Trường học uy long 3, Tế Công, Xẩm xử quan, Bản sắc anh hùng 3, Yên chi khâu... Cô từng đoạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại hai giải lớn nhất làng phim Hoa ngữ là Kim Mã, Kim Tượng. Lời ca khúc "Nữ nhân hoa" Tôi có một đóa hoa ở trong tim, hé nụ chờ nở thắm

Sớm sớm chiều chiều, tôi chờ đợi mòn mỏi người trong mộng.

Nữ nhân hoa lung lay giữa bụi trần, nữ nhân hoa, đung đưa theo gió

Chỉ mong có đôi tay ấm vỗ về nỗi cô đơn trong lòng. Tôi có một đóa hoa, nở thơm ngát đầu cành, ai thật lòng yêu hoa?

Hoa chẳng được mấy thời, chờ người hái kẻo tàn.

Phụ nữ như hoa hoa như mộng. Tôi có một đóa hoa ở trong tim, chân tình chân ái chẳng ai thấu hiểu

Cỏ dại mọc đầy sườn núi, một mình tôi biết sự tồn tại của mình. Nữ nhân hoa lung lay giữa bụi trần, nữ nhân hoa đung đưa theo gió

Chỉ mong có đôi tay ấm vỗ về nỗi cô đơn trong lòng.

Nữ nhân hoa lung lay giữa bụi trần, nữ nhân hoa đung đưa theo gió

Nếu người cảm nhận được mùi thơm, đừng hỏi tôi, hoa thắm vì ai. Yêu rồi mới biết tình thâm, say rồi mới biết rượu nồng, hoa nở hoa tàn cuối cùng trơ trọi.

Duyên phận chẳng chờ đợi ai, như gió xuân thoảng qua. Phụ nữ như hoa hoa như mộng.

Duyên phận chẳng chờ đợi ai, như gió xuân thoảng qua. Phụ nữ như hoa hoa như mộng.

