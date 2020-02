Ca khúc thắng giải Oscar 10 năm qua

"(I’m Gonna) Love Me Again" do Elton John thể hiện trong phim "Rocketman" là tác phẩm mới nhất giành giải Ca khúc nhạc phim ở Oscar.

(I’m Gonna) Love Me Again - phim Rocketman (2020)

Elton John khuấy động không khí Elton John biểu diễn "(I’m Gonna) Love Me Again" tại Oscar 2020 sáng 10/2 (giờ Hà Nội) tại Los Angeles, Mỹ.

Sau Can You Feel The Love Tonight (1995), nghệ sĩ Elton John có tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp với ca khúc (I’m Gonna) Love Me Again. Elton sáng tác nhạc phim cùng nhạc sĩ, người viết lời lâu năm Bernie Taupin. Ca khúc có sự góp giọng của diễn viên đóng vai Elton - Taron Egerton. Elton chia sẻ trên Rolling Stone: "Việc tôi sáng tác và Taron hát rất quan trọng. Tôi muốn có sự diễn giải về mình trong Taron, thông qua lời hát của Bernie và âm nhạc của tôi". (I’m Gonna) Love Me Again xoay quanh quãng thời gian Elton phải trải qua nhiều thử thách, đấu tranh nội tâm. Ca khúc có giai điệu sôi động, khuyến khích suy nghĩ tích cực và tự yêu bản thân.

Shallow - phim A Star is Born (2019)

Bradley Cooper và Lady Gaga - "The Shallow" MV "Shallow".

A Star is Born là phim điện ảnh đầu tay Lady Gaga đảm nhận vai nữ chính và Bradley Cooper nhận vai nam chính kiêm đạo diễn. Nhạc phim chủ đề - Shallow - do hai diễn viên thể hiện. Ca khúc gắn liền những trường đoạn hạnh phúc của hai nhân vật trong phim, giúp truyền tải ý nghĩa bộ phim về sự hòa hợp của tình yêu và âm nhạc, đồng thời trân trọng sự lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành trong tình yêu. Shallow gặt hái nhiều chiến thắng trong các lễ trao giải lớn ngoài Oscar: Quả Cầu Vàng "Nhạc phim xuất sắc" (2018) và hai giải Grammy ‘‘Trình diễn song ca hoặc nhóm nhạc Pop xuất sắc’’, "Ca khúc hay nhất viết cho sản phẩm truyền thông" (Best Song Written for Visual Media).

Remember Me - phim Coco (2018)

Remember Me (OST Coco) MV "Remember Me".

Ca khúc Remember Me được nhiều nhân vật trong phim hoạt hình Coco hát, mang lại cảm xúc cho người xem. Phiên bản gây ấn tượng nhất do ngôi sao nhí Anthony Gonzalez - người lồng tiếng nhân vật chính Miguel - thể hiện. Chất giọng trong sáng, cách hát mộc mạc của cậu bé 12 tuổi khiến khán giả thích thú. Phiên bản này được phối khí chậm, nhằm tăng hiệu ứng cảm xúc cho khán giả khi gần đi đến phần kết phim. Với giai điệu êm đềm như một khúc hát ru, Remember Me góp phần truyền tải ý nghĩa của phim về tình cảm thân thiết trong gia đình.

City Of Stars - phim La La Land (2017)

'City Of Stars' - phim La La Land Ca khúc "La La Land".

City Of Stars do hai diễn viên chính Ryan Gosling (vai Sebastian) và Emma Stone (vai Mia) trong phim La La Land thể hiện. Ca khúc xuất hiện trong phân cảnh Sebastian và Mia cùng trò chuyện tại một quán cafe nhạc Jazz, Sebastian kể cho Mia về đam mê âm nhạc mãnh liệt của anh và động viên Mia theo đuổi giấc mơ, trở thành một diễn viên. Toàn bộ cốt truyện La La Land được tóm gọn thành bản song ca của hai nhân vật chính với giai điệu và lời ca lãng mạn. Bên cạnh chiến thắng Oscar, ca khúc giành được nhiều thành tích lớn, trong đó có giải Quả Cầu Vàng "Nhạc phim xuất sắc" (2017) và đề cử Grammy (2018).

Writing’s On The Wall - phim Spectre (2016)

'Writing's on the Wall' - Sam Smith MV "Writing’s On The Wall".

Ca khúc chủ đề trong phần phim thứ 24 về điệp viên Jame Bond do ca sĩ người Anh - Sam Smith - thể hiện. Writing’s On The Wall là bản Ballad có giai điệu chậm rãi trên nền nhạc piano vang vọng, không có nhiều tiếng nhạc cụ phô trương. Trên tờ Telegraph, Neil McCormick viết: "Ca khúc đôi khi nổi lên bởi những nốt piano, những âm thanh nhẹ nhàng nhất của dàn nhạc, tất cả sự tập trung dồn vào giọng hát mãnh liệt, run rẩy của Sam Smith, giọng hát tăng dần một cách có kiểm soát đến khi đạt tới đoạn điệp khúc vô cùng táo bạo". Tiếp nối thành công của Skyfall, Writing’s On The Wall giành giải "Nhạc phim xuất sắc" tại lễ trao giải Oscar và Quả Cầu Vàng.

Glory - phim Selma (2015)

Ca khúc 'Glory' - phim 'Selma' John Legend và Common thể hiện "Glory" tại lễ trao giải Grammy 2015.

Hai nghệ sĩ da màu - John Legend và rapper Common - đồng sáng tác và thể hiện ca khúc Glory trong bộ phim lịch sử về đấu tranh giành dân quyền tại Mỹ. Ca khúc mang âm hưởng thánh ca, có giai điệu sâu lắng hòa cùng tiếng dương cầm mộc mạc. Trên chương trình Ownshow, rapper Common chia sẻ về nguồn cảm hứng: "Tôi nhận thức được mình là người da đen và cuộc đấu tranh người da đen đã trải qua ở đất nước này... Tôi muốn có một tiếng nói cho họ". Lời ca của Glory ca ngợi sự đoàn kết và hy vọng vào tương lai tốt đẹp cho người da màu:

"No one can win the war individually

It takes the wisdom of the elders and young people's energy

Welcome to the story we call victory

The comin' of the Lord, my eyes have seen the glory"

(Không ai có thể giành độc lập một mình

Chiến thắng đó cần sự tinh thông của người từng trải và sức lực của tuổi trẻ

Chào mừng đến với câu chuyện chiến thắng của chúng ta

Từ sự hiện diện của Chúa, tôi đã thấy ánh hào quang)

Let It Go - phim Frozen (2014)

'Let it Go' - Idina Menzel Ca khúc "Let It Go" do Idina Menzel thể hiện.

Disney phát hành hai phiên bản của ca khúc Let it Go. Trong Frozen, ca khúc có phong cách nhạc kịch, được thể hiện bởi ca sĩ Idina Menzel - người lồng tiếng nhân vật Elsa. Một phiên bản Pop khác do cựu ngôi sao Disney Demi Lovato thực hiện. Bài hát xuất hiện trong phim khi Elsa từ bỏ vương quốc vì không kiểm soát được sức mạnh tạo ra băng giá của mình. Elsa bắt đầu từ buồn đau đến chấp nhận sự thật và cuối cùng hãnh diện phát huy quyền năng của bản thân. Let It Go dẫn dắt người xem thấu hiểu hơn chuyển biến tâm lý của Elsa.

Skyfall - phim Skyfall (2013)

Ca khúc 'Skyfall' - nhạc phim "Skyfall" MV lyric "Skyfall".

Skyfall là ca khúc chủ đề đầu tiên của loạt phim điệp viên 007 thắng giải Oscar. Trong phim, ca khúc xuất hiện sau trường đoạn hành động đầu tiên. Adele thể hiện giọng hát đầy nội lực trên nền nhạc piano, cô giữ giọng hát vững vàng khi thể hiện những nốt trầm và bùng nổ khi luyến láy ở đoạn cao trào. Cây bút Jude Rogers của tờ The Guardian nhận định: "Ca khúc thể hiện điều tốt nhất của Adele: một cô gái bình thường thể hiện những cảm xúc phi thường". Skyfall đại thắng với giải thưởng "Nhạc phim xuất sắc" tại các lễ trao giải lớn - Quả Cầu Vàng, Oscar, Grammy.

Man Or Muppet - phim The Muppets (2012)

Ca khúc 'Man Or Muppet' - phim 'The Muppets' MV "Man or Muppet".

Ca khúc Man or Muppet do nam diễn viên chính - Jason Segel (vai Gary) - thể hiện. Trong hành trình Gary và bạn gái Mary giúp đỡ chú rối Walter cứu nhà hát Muppet đang có nguy cơ bị san bằng, Gary mải mê với kế hoạch mà không chú ý đến mong muốn của bạn gái. Sau khi hai người cãi vã, Mary bỏ lại Gary, trở về quê nhà một mình. Ca khúc xuất hiện trong phân cảnh Gary lang thang trên đường và nhìn thấy phiên bản của mình dưới hình dạng một chú rối. Walter khi đó cũng gặp khó khăn khi phải lựa chọn giữa theo đuổi giấc mơ cuộc đời mình - gia nhập nhà hát Muppet hay tiếp tục cuộc sống bình thường bên cạnh Gary và Mary. Bên cạnh giải Oscar "Bài hát gốc xuất sắc", ca khúc nhận đề cử Grammy.

We Belong Together - phim Toy Story 3 (2011)

'We Belong Together' - nhạc phim Toy Story 3 Ca khúc "We Belong Together".

Ca khúc We Belong Together xoay quanh câu chuyện Andy vào đại học và bỏ lại những đồ chơi cũ. Ca khúc là lời từ biệt sâu sắc, nhưng được thể hiện qua giai động sôi động, không bi lụy. "So don't forget me/If the future should take you away/You'll always be part of me (tạm dịch: Vậy nên đừng quên tôi nhé/Nếu tương lai đưa cậu đi thật xa/Hình bóng cậu sẽ luôn còn mãi trong tôi). Tác phẩm mang về giải Oscar thứ hai cho nhạc sĩ Randy Newman, sau If I Didn’t Have You - nhạc phim Monster, Inc năm 2001.

The Weary Kind - phim Crazy Heart (2010)

'The Weary Kind' - nhạc phim Crazy Heart MV "The Weary Kind".

Trong phim truyền hình Crazy Heart, nhân vật chính Bad Blake là một nghệ sĩ nhạc đồng quê nghiện rượu, nhiều lần thất bại trong hôn nhân. Sau thời gian chìm đắm trong vô vọng, Bad tìm đến trung tâm cai rượu. Ở đó, anh đã sáng tác ca khúc hay nhất trong sự nghiệp - The Weary Kind. Qua chất giọng trầm khàn, nam tính của Ryan Bingham, ca khúc bộc lộ tâm sự của Bad Blake khi tuyệt vọng, buộc phải tự mình vực dậy. Ca khúc ghi danh với giải thưởng "Ca khúc gốc xuất sắc" tại Quả Cầu Vàng và Oscar. Năm 2010, The Weary Kind thắng giải Grammy "Ca khúc xuất sắc viết cho phim điện ảnh, truyền hình và sản phẩm truyền thông khác" (Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media).

Thu Thảo (tổng hợp, video: Youtube)