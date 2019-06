Tháng 4, tài tử Ben Affleck và nhà sản xuất chương trình truyền hình Lindsay Shookus chia tay. Theo US Weekly, lý do là cặp sao không thu xếp được cuộc sống cá nhân để dành thời gian cho nhau. Ben có con riêng và bận công việc tại Los Angeles. Lindsay hiếm khi rời khỏi New York vì cũng có con riêng và công việc với đài NBC.

Cặp sao bắt đầu yêu từ tháng 7/2017. Họ chia tay lần đầu tháng 8/2018 và hẹn hò trở lại từ tháng 2.