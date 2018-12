Khi Bailey bước ra sàn diễn, lời bài hát "Do not leave me this way" vang lên trong tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả. Đầu tháng 11/2017, Christopher Bailey bất ngờ thông báo từ chức. Dưới thời của Bailey, Burberry được cải thiện về kinh doanh, áp dụng phương thức "See now, Buy now", tiên phong trong việc sử dụng công nghệ livestream trực tiếp show diễn năm 2009, trình chiếu các mẫu thiết kế trên Snapchat. Nhà thiết kế sinh năm 1971 giữ vị trí chủ tịch và giám đốc sáng tạo đến ngày 31/3.