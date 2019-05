Thứ ba, 23/4/2019, 20:51 (GMT+7)

Bùi Anh Tuấn, Hiền Hồ đóng cảnh cưới nhau trong MV

Hai ca sĩ thể hiện hạnh phúc lứa đôi qua ca khúc "Cưới nhau đi" ("Yes, I do") do Châu Đăng Khoa sáng tác.

Bùi Anh Tuấn và Hiền Hồ lần đầu kết hợp trong bản tình ca dành cho ngày cưới. Nhạc phẩm có giai điệu lãng mạn, ngọt ngào, được nhận xét phù hợp với chất giọng cả hai. Họ lột tả tình yêu bằng nụ hôn và cảm xúc khi mặc trang phục cưới. MV Cưới nhau đi MV "Cưới nhau đi". Bùi Anh Tuấn chia sẻ anh ngại ngùng khi lần đầu hóa thân chú rể. Tuy nhiên, Hiền Hồ tạo cảm giác thoải mái cho anh khi làm việc chung. Trái với đồng nghiệp, nữ ca sĩ bày tỏ sự háo hức: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn vì mình còn trẻ. Nhưng từ khi nghe ca khúc này, tôi mong mình sẽ cưới sớm để trở thành một cô dâu xinh đẹp trong đám cưới ngoài đời thực". Bùi Anh Tuấn và Hiền Hồ. Bên cạnh hai nhân vật chính, MV còn có những khoảnh khắc thiêng liêng trong ngày cưới của 100 đôi uyên ương. Họ đã đồng hành cùng dự án bằng cách gửi các video của mình cho nhà sản xuất với hy vọng lan tỏa niềm hạnh phúc đến những người đang yêu và chuẩn bị kết hôn. Hiền Hồ sinh năm 1997. Cô được biết đến khi thi The Voice 2017, trong đội ca sĩ Tóc Tiên và trở thành á quân. Cô đã ra mắt các ca khúc Em ngày xưa khác rồi, Rồi người thương cũng hóa người dưng, Đừng nói tôi điên... Quỳnh Anh