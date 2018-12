Brad Pitt và Angelina Jolie gắn bó sự nghiệp ra sao qua 12 năm

Kể từ khi hẹn hò, Brad Pitt và Angelina Jolie không chỉ trở thành cặp tình nhân đẹp của Hollywood mà còn hỗ trợ, thúc đẩy nhau trong sự nghiệp. Cùng lúc đóng bom tấn, Angelina Jolie chuyển dần sang làm đạo diễn. Trong các dự án cô thực hiện là "In the Land of Blood and Honey" (2011) và "Unbroken" (2014), Brad Pitt thường đóng vai nhà sản xuất hoặc cố vấn nghệ thuật.