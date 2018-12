Boney M, Chris Norman yêu cầu khắt khe khi diễn tại Việt Nam

Giám đốc sản xuất Nguyễn Thùy Dương của công ty IB Group chia sẻ thông tin xung quanh buổi biểu diễn của hai ban nhạc huyền thoại Boney M, Chris Norman diễn ra ngày 1/10 tới tại Hà Nội.

Theo ông Dương, cả hai ban nhạc đều có những yêu cầu khắt khe trong công tác ăn ở, đi lại và bảo hiểm khi nhận lời mời biểu diễn tại Việt Nam. Ê-kíp chương trình đã phải chấp nhận hầu hết các điều khoản yêu cầu như vé máy bay hạng C, đến trước buổi diễn vài ngày để làm quen với khí hậu, tất cả thành viên đều ở phòng 5 sao, đón VIP, đi lại bằng dòng xe Mercedes cao cấp nhất. Ngoài ra, công tác hậu cần cũng đảm bảo họ được ăn các món ăn giống ở quê nhà, có bác sĩ riêng, công tác an ninh bảo vệ ngặt nghèo và bảo hiểm triệu USD...

- Lý do gì khiến anh tự tin lựa chọn hai ban nhạc Boney M và Chris Norman cho một đêm diễn tổ chức vào ngày 1/10 tới đây?

- Trước khi làm bất kỳ một việc gì, chúng tôi có những buổi bàn luận rất kỹ càng, tìm hiểu thị trường, làm các phiếu điều tra. Một dự án để diễn ra chỉ trong một đêm nhưng mất đến vài năm chuẩn bị là rất bình thường. Đó không phải là đánh bạc với âm nhạc mà là một quyết định có sự chuẩn bị cẩn thận.

Khi lựa chọn Boney M và Chris Norman cho đêm diễn tại Hà Nội, chúng tôi đã dựa vào các yếu tố: ban nhạc với những giọng ca huyền thoại, những giai điệu gắn liền với ký ức của người Việt Nam trong nhiều năm và khán giả chưa hề quên.

Một điều nữa là nhu cầu tất yếu của thị trường showbiz với mong muốn mang đến cho khán giả những bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao của thế giới ngay tại Việt Nam.

- Ông gặp những khó khăn khi tổ chức chương trình này?

- Để đưa hai ban nhạc đến biểu diễn cùng một chương trình là nhiệm vụ tưởng như “bất khả thi”, nhưng sau rất nhiều buổi nói chuyện, thương thuyết, cuối cùng chúng tôi đã thuyết phục được họ. Thời gian từ lúc bắt đầu quyết định mời ban nhạc cho đến khi có được ngày giờ cụ thể của đêm diễn là gần 2 năm.

Khi bắt tay thực hiện ý định mời hai ban nhạc, chúng tôi vấp phải rất nhiều khó khăn. Hai ban nhạc họ đều là những huyền thoại và cho đến hôm nay vẫn lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Chương trình dự tính sẽ diễn ra vào khoảng tháng 5 nhưng vì không sắp xếp được lịch diễn vốn đã kín của họ khiến buổi diễn muộn hơn 5 tháng, đến tháng 10 mới diễn ra.

Sự kết hợp giữa 2 dòng âm nhạc khác nhau của hai ban nhạc khi diễn cùng một sân khấu cũng là một việc đau đầu. Ai cũng biết Boney M là dòng nhạc Disco vui tươi, vừa nghe đã muốn nhún nhảy trong khi Chris Norman lại là chất rock ballad lãng tử, tự sự.

Chúng tôi đã tính toán để biên tập và đạo diễn phù hợp, để hai dòng nhạc khi biểu diễn trên sân khấu không “đá” lẫn nhau và mang lại những cảm xúc tuyệt vời nhất đến cho người nghe.

- Vậy còn những thuận lợi thì sao, thưa ông?

- Dù gặp nhiều khó khăn như vậy nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm làm bằng được. Chúng tôi có những thuận lợi riêng để sản phẩm âm nhạc đến với công chúng. Tên tuổi của hai ban nhạc đã rất nổi tiếng tại Việt Nam nên truyền thông và quảng bá cho show diễn thuận lợi và nhận được phản ứng tốt từ phía khán giả. Hơn nữa, các nghệ sĩ đều yêu mến Việt Nam và họ sẵn sàng sang biểu diễn ngay khi sắp xếp được lịch cụ thể.

- Hai ban nhạc có những yêu cầu nào khi nhận lời biểu diễn tại Việt Nam?

- Như tôi đã chia sẻ ở trên, một list danh sách các yêu cầu dài và chi tiết. Với những thách thức như vậy, chúng tôi đã phải căng mình lên để đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu. Qua đây, chúng tôi cũng trân trọng sự hợp tác của MB bank, Vietnam Airlines, Mercedes Benz và Crowne Plaza đã hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển cho 2 ban nhạc đến Việt Nam và về nước.

- Với cương vị Giám đốc sản xuất chương trình, ông sẽ phối hợp 2 ban nhạc này thế nào?

- Hai dòng nhạc, một disco sôi động và một những bản ballad đầy lãng mạn và tinh tế trong một đêm diễn. Việc kết hợp 2 ban nhạc huyền thoại này cho một đêm diễn sẽ mang lại dòng cảm xúc cho khán giả. Khán giả sẽ không bị nhàm hay chán khi âm nhạc được kết nối liên tục giữa các phần trình diễn khác nhau trong một show nhạc.

Tôi có thể chắc chắn một điều rằng, khán giả sẽ được đắm chìm trong một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn cả về âm thanh lẫn hình ảnh. Họ sẽ được đi từ cảm xúc bồng bềnh của If you think how to love me đến sôi động nhún nhảy của Dady cool.

- Những điểm đặc sắc nhất trong show lần này?

- Đêm nhạc lần này không chỉ đơn thuần là âm nhạc mà còn là bữa tiệc của âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và sự trình diễn đẳng cấp của các nhạc công hàng đầu thế giới. Các ca khúc biểu diễn trong đêm nhạc sẽ được biên tập bởi chính nghệ sĩ Liz Mitchell và Chris Norman (Hai ca sĩ chính của hai ban nhạc). Chương trình được dàn dựng bởi các đạo diễn đến từ Mỹ và Anh.

Về hiệu ứng, hình ảnh và clip chương trình được dàn dựng để thể hiện chân thực nhất không khí lễ hội mà Boney M cũng như Chris Norman đã tạo ra trên khắp thế giới. Khi xem buổi diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Hà Nội, khán giả sẽ được thấy mình sống trong không khí giống với các buổi diễn quốc tế khác trên thế giới.

