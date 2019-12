Bốn phim Việt, 16 phim ngoại ra rạp tháng 12

A Little Princess (Công chúa nhỏ của bà)

Ngày khởi chiếu: 6/12

Thể loại: Tâm lý - Gia đình

A Little Princess (Công chúa nhỏ của bà)

Một ngày nọ, bà Mal Soon gặp cô bé 12 tuổi Gong Ju - người tự xưng là cháu ngoại của bà. Cuộc sống yên bình của bà Mal xáo trộn khi có thêm người thân "bất đắc dĩ". Nhưng những kẻ xa lạ dần gắn bó với nhau dưới một mái nhà. Phim quy tụ Na Moon Hee, Kim Soo An và Chun Woo Hee.

Man of Men (Ông bạn găng-tơ)

Ngày khởi chiếu: 6/12

Thể loại: Hài - Tâm lý

Man of Men

Jang-Soo (Sol Kyung-Gu) là một luật sư hàng đầu mắc bệnh hiểm nghèo, không còn nhiều thời gian. Anh thuê Young-Ki (Cho Jin-Woong) - một tên giang hồ nửa mùa, đang làm công ích xã hội - để giúp mình thực hiện những điều còn muốn làm trong hai tháng cuối đời.

The Aeronauts (Kẻ du hành trên mây)

Ngày khởi chiếu: 6/12

Thể loại: Tiểu sử - Phiêu lưu

The Aeronauts (Kẻ du hành trên mây)

Tác phẩm kể về chuyến du hành khinh khí cầu của nhà khoa học James Glaisher (Eddie Redmayne đóng) cùng cộng sự Amelia Wren (Felicity Jones). Ở độ cao hơn 10.000 mét, họ phải chiến đấu để sống còn trong khát khao chinh phục bầu trời. Redmayne và Jones tái hợp màn ảnh sau 5 năm kể từ phim nổi tiếng The Theory Of Everything.

Last Christmas (Giáng Sinh năm ấy)

Ngày khởi chiếu: 6/12

Thể loại: Hài - Tình cảm

Last Christmas (Giáng Sinh năm ấy)

Kate (Emilia Clarke) làm công việc nhàm chán - hóa trang để quảng cáo cho một cửa hàng bán đồ Giáng sinh. Cô hiện còn không nơi ở sau khi bị người bạn ở cùng xua đuổi. Một ngày nọ, Kate thấy một người đàn ông bí ẩn, quyến rũ (Henry Golding) và dần phải lòng anh.

Clara (Clara và khu rừng kỳ bí)

Ngày khởi chiếu: 6/12

Thể loại: Phiêu lưu - Hài

Clara (Clara và khu rừng kỳ bí)

Ở miền đất thần tiên, đôi bạn thân - gấu chồn và chú lùn - tình cờ thấy chiếc túi có chú rồng con hiếm có, đang bị một nhà giả kim và những thế lực hắc ám đe dọa. Clara - một cô gái không nhớ về quá khứ của mình - tham gia hành trình để giúp đỡ họ, đồng thời khám phá bí mật bản thân.

Oppa, phiền quá nha!

Ngày khởi chiếu: 6/12

Thể loại: Hài - Tình cảm

Trailer Oppa, phiền quá nha!

Hari Won vào vai Ca Dao - nữ nhân viên văn phòng, thiếu may mắn và hậu đậu. Chán nản với nhịp sống đều đều, cô mơ trở thành ca sĩ. Một ngày nọ, Ca Dao vô tình gặp Chan Y (Park Jung-min) - ngôi sao đình đám Hàn Quốc mới đến Việt Nam. Do hiểu lầm, cô khiến anh bị thương, dẫn đến nhiều chuyện éo le của bộ đôi.

Black Christmas (Giáng Sinh đen)

Ngày khởi chiếu: 13/12

Thể loại: Kinh dị

Ảnh: Blumhouse.

Trên đường về nhà sau buổi tiệc cuối năm ở đại học, Helena bị kẻ mang mặt nạ sát hại. Bạn cô - Riley - lo lắng về sự mất tích khó hiểu của Helena. Khi số người chết trong nhóm nữ sinh ngày càng tăng, Riley cùng các cô gái bắt đầu lên kế hoạch chống trả kẻ sát nhân.

Danur 2: Maddah (Bạn âm 2: Nhật ký quỷ ám)

Ngày khởi chiếu: 13/12

Thể loại: Kinh dị

Ảnh: Lotte.

Phim kinh dị Indonesia do Awi Suryadi đạo diễn, quy tụ diễn viên Prilly Latuconsina, Sandrinna Michelle và Shawri Adrian Khulafa. Risa (Latuconsina đóng) là cô bé tuổi teen sống với chị, có thể nhìn thấy ma, có ba người bạn thân thiết từ cõi âm.

Jumanji: The Next Level (Trò chơi kỳ ảo: Thăng cấp)

Ngày khởi chiếu: 13/12

Thể loại: Hài - Phiêu lưu

Trailer Jumanji The Next Level

Tác phẩm là phần hai của phim ăn khách Jumanji: Welcome to the Jungle (2017), xoay quanh trò chơi điện tử có thể hút con người vào. Ở phần mới, chàng trai Spencer bị đưa vào thế giới ảo. Để cứu cậu, hai người bạn Fridge và Martha quay lại trò chơi, vô tình kéo theo cả Eddie (ông nội của Spencer) và Milo - một người đàn ông lớn tuổi. Trong thế giới ảo, các nhân vật do diễn viên Jack Black, Karen Gillan, The Rock và Kevin Hart thể hiện.

My Tyrano: Together Forever (Khủng long ăn chay)

Ngày khởi chiếu: 13/12

Thể loại: Phiêu lưu - Hài

My Tyrano: Together Forever (Khủng long ăn chay)

Tyrano thuộc loài khủng long bạo chúa nhưng lại hiền lành, ăn chay. Cậu cùng Punon - cô khủng long nhỏ bé không biết bay - tham gia hành trình tìm kiếm vùng đất Thiên Đường, nơi đầy những Quả Thần thơm ngon. Nhưng cả hai phải thoát khỏi một nhóm khủng long ăn thịt đáng sợ đang truy đuổi.

* Các phim còn lại trong tháng

Ân Nguyễn