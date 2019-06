Bom tấn Trung Quốc rút khỏi LHP Thượng Hải vì lý do 'kỹ thuật'

"The Eight Hundred" - phim chiến tranh có kinh phí 80 triệu USD - bị rút khỏi sự kiện ngay sát ngày chiếu.

Cuối tuần qua, Variety cho biết tác phẩm của đạo diễn Guan Hu không thể ra mắt ở Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải. "Buổi chiếu dự kiến vào ngày 15/6 đã bị hủy vì lý do kỹ thuật. Chúng tôi xin lỗi các khách mời và truyền thông, hy vọng các bạn hiểu và tiếp tục ủng hộ chúng tôi", trang này dẫn lời đoàn phim trên mạng xã hội.

The Eight Hundred được giới thiệu là phim Trung Quốc đầu tiên ghi hình bằng máy quay IMAX kỹ thuật số. Tác phẩm thuộc hãng Huayi Bros. - một đơn vị lớn ở Trung Quốc.

Diễn viên Vương Thiên Nguyên (trái) và Khương Võ trong "The Eight Hundred". Ảnh: Huayi Bros.

Một số nguồn tin của Variety, South China Morning Post cho biết phim có thể gặp rắc rối do nội dung. The Eight Hundred kể về chiến dịch năm 1937, giai đoạn Chiến tranh Thế giới thứ hai khi nhóm binh sĩ Trung Quốc (thuộc phe Quốc dân Đảng) bảo vệ một nhà kho ở Thượng Hải khỏi quân Nhật. Theo SCMP, dù nêu cao tinh thần dân tộc, việc phim có nhân vật chính thuộc về Quốc dân Đảng (một trong các đảng phái chính trị chính của Đài Loan) bị nhận xét là không phù hợp. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ cần thống nhất, kể cả bằng vũ lực.

Năm ngày trước khi phim bị rút, một nhóm nghiên cứu của Bộ Nội vụ Trung Quốc họp ở Bắc Kinh và chỉ trích tác phẩm. Nhà nghiên cứu xã hội Si Manan không thích cảnh phim có cờ nhà nước của Quốc dân Đảng. Nhóm này cho rằng The Eight Hundred không nên chiếu vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ngày 1/10/1949).

Đạo diễn Guan Hu. Ảnh: AP.

Ban đầu, The Eight Hundred dự kiến ra rạp ngày 5/7 ở Trung Quốc, được đoán là một trong các bom tấn hè ăn khách. Nhà sản xuất chưa nói việc phim bị rút ở Thượng Hải có ảnh hưởng đến lịch ra mắt không. Hồi tháng 2, phim One Second của đạo diễn Trương Nghệ Mưu (lấy bối cảnh Cách mạng Văn hóa) rút khỏi LHP Berlin (Đức) cũng với lý do "kỹ thuật".

Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải diễn ra từ ngày 15 đến ngày 24/6, có 15 tác phẩm tranh giải cao nhất. Nuri Bilge Ceylan - đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ từng đoạt Cành Cọ Vàng ở Liên hoan phim Cannes năm 2014 - làm trưởng ban giám khảo, còn diễn viên Ngô Kinh là đại sứ sự kiện,

Ân Nguyễn