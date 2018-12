Bom tấn 'Ngày độc lập 2' của Liam Hemsworth kém hút khách ở Mỹ

'Finding Dory' là hoạt hình mở màn ăn khách nhất mọi thời đại / ‘Independence Day: Resurgence’ - sức công phá của kỹ xảo sau 20 năm

20 năm trước, Independence Day bản gốc có Will Smith đóng chính thu về 817,4 triệu USD và trở thành hiện tượng thập niên 1990. Mùa hè năm nay, phần hai - Independence Day: Resurgence - không đạt như kỳ vọng của giới quan sát và hãng sản xuất. Tuy không thành "bom xịt", tác phẩm chỉ thu về 41,6 triệu USD và không ăn khách bằng doanh thu tuần hai của Finding Dory - thuộc thể loại hoạt hình và cũng là phần tiếp của một bom tấn khác.

Phim mới của Liam Hemsworth trông chờ ở thị trường thế giới.

Ở thị trường thế giới, Independence Day: Resurgence thu về 102,1 triệu USD ở 57 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngay cả ở thị trường lớn như Trung Quốc, phim chỉ đạt 37,3 triệu USD dù có Angelababy tham gia, không ăn khách bằng Now You See Me 2 (đạt 43,3 triệu USD). Trước đó, vợ Huỳnh Hiểu Minh từng chia sẻ vai diễn của cô bị cắt xén nhiều trong tác phẩm này.

Trong Independence Day: Resurgence, Liam Hemsworth vào vai chiến binh trẻ tuổi đánh nhau với người ngoài hành tinh đến xâm lăng Trái Đất. Tác phẩm của đạo diễn Roland Emmerich được đánh giá có cốt truyện cổ điển và kỹ xảo hoành tráng. "Vẫn còn 30% thị trường mà bom tấn chưa đặt chân đến. Như vậy, nhiều khả năng phim cuối cùng vẫn thắng", Chris Aronson - giám đốc phát hành hãng Fox - bày tỏ hy vọng.

Trong khi đó, hoạt hình Finding Dory giữ vững vị trí quán quân phòng vé Mỹ khi thu về 73,2 triệu USD trong tuần hai chiếu rạp. Tới nay, phim thu về 286,6 triệu USD và đang trên đường trở thành phim ăn khách nhất Bắc Mỹ năm 2016 của Disney. Phim thu về 396,9 triệu USD toàn cầu.

Central Intelligence của The Rock và Kevin Hart tiếp tục gặt hái tốt với 18,4 triệu USD, nâng tổng doanh thu sau hai tuần chiếu là 69,3 triệu USD.

"The Shallows" của Blake Lively bất ngờ tạo cơn sốt ở Bắc Mỹ.

Tân binh mới gây ấn tượng tuần qua là phim giật gân kinh dị - The Shallows - của hãng Sony. Tác phẩm ngân sách thấp thu về 16,7 triệu USD và được 74% giới phê bình đánh giá tích cực. Trong phim, Blake Lively vào vai một cô gái đi lướt ván ở vùng biển vắng rồi gặp nạn với cá mập khổng lồ.

Ba phim mới của các ngôi sao và đạo diễn tên tuổi đều mở màn kém ấn tượng là Free State of Jones, The Neon Demon và Swiss Army Man. Free State of Jones là tác phẩm tâm lý lịch sử đánh dấu sự trở lại của tài tử hạng A - Matthew McConaughey - từ sau bom tấn Interstellar hồi năm 2014. Phim ngân sách 50 triệu USD chỉ thu về 7,7 triệu USD trong tuần ra mắt. Mặc dù được đánh giá tích cực, phim kén người xem vì thuộc thể loại tâm lý lịch sử.

"The Neon Demon" kém hút khách ở quê nhà sau khi được chào đón nồng nhiệt ở Cannes.

The Neon Demon thu về 774.000 USD khi được chiếu ở 783 rạp. Dù gây sốt ở Liên hoan Cannes tại Pháp hồi tháng 5, tác phẩm của đạo diễn Nicolas Winding Refn không lọt vào Top 10 phim ăn khách tại quê nhà. Swiss Army Man của Daniel Radcliffe cũng chỉ thu về 114,000 triệu USD khi ra rạp hạn chế.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Finding Dory - Buena Vista - 73,2 triệu USD

2. Independence Day: Resurgence - Fox - 41,6 triệu USD

3. Central Intelligence -Warner Bros. - 18,3 triệu USD

4. The Shallows - Sony - 16,7 triệu USD

5. Free State of Jones - STX Entertainment - 7,77 triệu USD

6. The Conjuring 2 - Warner Bros - 7,7 triệu USD

7. Now You See Me 2 - Lionsgate - 5,6 triệu USD

8. X-Men: Apocalypse - Fox - 2,47 triệu USD

9. Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows - Paramount - 2,4 triệu USD

10. Alice Through the Looking Glass - Buena Vista - 2,1 triệu USD

Vũ Văn Việt