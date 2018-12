Bom tấn của The Rock thắng ở Mỹ và Trung Quốc

Bốn phim Việt và 11 phim ngoại ra rạp tháng 4 / Trailer phim The Rock đại chiến thú khổng lồ hot trong tuần

Ở Mỹ, tác phẩm vượt qua phim kinh dị A Quiet Place (32,6 triệu USD) và Truth or Dare (19 triệu USD). Theo khảo sát của CinemaScore, 55% khán giả của Rampage là nam, 63% khán giả trên 25 tuổi. Nhân vật chính trong phim là một khoa học gia (The Rock đóng) chuyên nghiên cứu động vật, thân thiết với một chú khỉ đột. Do một thử nghiệm phi pháp, chú khỉ cùng một con sói và một con cá sấu hóa khổng lồ, đe dọa phá hủy thành phố.

Trên Variety, Jeff Goldstein - giám đốc đơn vị phát hành phim - cho rằng thành công của phim là do sức hút của Dwayne Johnson (tức The Rock): "Anh ấy có sự liên kết tuyệt vời với cộng đồng fan của mình. Anh ấy thu hút khán giả toàn cầu theo cách khác biệt với bất kỳ ai".

Sau một tuần đứng đầu thị trường Mỹ, A Quiet Place vẫn trụ rạp tốt, chỉ giảm 35,1% trong tuần hai. Tác phẩm kinh dị có Emily Blunt đóng chính đang là hiện tượng phòng vé với gần 100 triệu USD sau mười ngày công chiếu. Trong khi đó, Black Panther vẫn đứng thứ sáu với 5,3 triệu USD dù đã chiếu đến tuần thứ chín.

"A Quiet Place" được giới phê bình khen ngợi với 95% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Ở Trung Quốc, Rampage dẫn đầu với 55,1 triệu USD, xếp trên Ready Player One (14,5 triệu USD) và Annihilation (6,1 triệu USD). Trên toàn cầu, phim của The Rock hiện thu về 148,6 triệu USD. Tác phẩm sẽ còn một tuần nữa để hút khách trước khi Avengers: Infinity War công chiếu ngày 27/4.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua: 1. Rampage – Warner Bros. – 34,5 triệu USD 2. A Quiet Place – Paramount – 32,6 triệu USD 3. Truth or Dare – Universal – 19 triệu USD 4. Ready Player One – Warner Bros. – 11,2 triệu USD 5. Blockers – Universal – 10,2 triệu USD 6. Black Panther – Disney – 5,3 triệu USD 7. Isle of Dogs – Fox – 5 triệu USD 8. I Can Only Imagine – Roadside Attractions – 3,8 triệu USD 9. Acrimony – Lionsgate – 3,7 triệu USD 10. Chappaquiddick – Entertainment Studios – 3 triệu USD

