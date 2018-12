'Bộ tứ lừa đảo' - phim hài cổ trang Hàn về kẻ bán cả dòng sông

9 phim Việt Nam và châu Á ra rạp tháng 8

Seondal: The Man Who Sells the River kể về Kim In-Hong, tay bịp khét tiếng được cho là sống vào cuối thế kỷ 18. Nhân vật này lừa bán cả dòng sông cho một quan huyện tham lam, nhờ đó được vua ban tặng tước hiệu. Ra mắt hồi đầu tháng 6, phim hút hai triệu lượt người xem Hàn Quốc tới rạp. Tác phẩm thu về hơn 13 triệu USD và vào danh sách ăn khách nhất phòng vé xứ kim chi nửa đầu 2016.

Dựa trên nguyên mẫu có thật, tác phẩm hư cấu nhiều chi tiết gây cười và có sự tung hứng ăn ý của dàn sao.

Trailer phim "Seondal: The Man Who Sells the River" Trailer phim 'Thiên tài lừa đảo'

Phim mở màn kéo khán giả vào câu chuyện bằng các trò hoạt náo của một gã điển trai nhưng lẻo mép. Đó là Kim In-Hong. Phút trước anh ta sơn lông cho một con gà rồi khăng khăng nói nó là phượng hoàng. Phút sau anh bán đài thiên văn quốc gia cho gia đình quý tộc mong có con cầu tự. Có lúc anh giả gái lừa thương gia háo sắc mang châu báu tới cầu hôn. Có khi anh đột nhập vào hoàng cung trộm vàng từ quốc khố. Xuất quỷ nhập thần, Kim giữ nguyên tắc riêng khi hành nghề đạo chích: làm việc phải vui vẻ và phi vụ sau lớn hơn phi vụ trước.

Nam diễn viên Yoo Seung Ho lên màn ảnh rộng trong dự án cổ trang hài hước kể từ sau khi xuất ngũ năm 2014.

Khi nhân vật chính mở rộng quy mô lừa đảo, kịch bản giới thiệu thêm nhóm nhân vật phụ. Kim không hành động một mình. Anh ta có ba trợ thủ là bậc thầy cải trang Bowon (Go Chang Seok) - người từng cứu Kim ngoài chiến trường, bà bói Yoon Bosal (Ra Mi Ran) chuyên lừa tiền nhà giàu, cậu trai trẻ có năng khiếu lừa đảo Gyun (Xiu Min - ca sĩ nhóm EXO). Bọn họ thực hiện phi vụ động trời - bán cả sông Đại Đồng cho quan huyện độc ác và tham lam.

Càng xem phim, khán giả càng thắc mắc vì sao họ bán dòng sông cũng như làm thế nào để bán nó. Những tính toán cùng cách đưa đẩy được dàn dựng hợp lý, vừa gây tò mò vừa giải đáp vấn đề thông minh. Cuối phim, người xem nhận ra đây là câu chuyện "trừ gian diệt bạo" ở cấp độ quốc gia mà chàng bịp trẻ tuổi đóng vai trò quan trọng. Trong khi nửa đầu tác phẩm diễn tiến nhanh và hấp dẫn nhờ nhiều chi tiết tạo tiếng cười, nửa sau trở nên lắt léo và đi vào chất hình sự giúp câu chuyện giữ được sự hồi hộp cho người xem.

Bối cảnh nơi thôn dã làm tăng không khí cho tác phẩm hài cổ trang.

Nam diễn viên trẻ Yoo Seung-ho thể hiện ra chất tinh ranh và lộng trào của chàng Kim đại bịp. Tuy nhiên, anh chưa lột tả hết những phân đoạn cần chiều sâu tâm lý. Hai bạn diễn Go Chang Seok và Ra Mi Ran đều là tên tuổi gạo cội của điện ảnh Hàn nên diễn xuất duyên dáng trong vai bậc thầy cải trang và bà bói quyền năng. Riêng ca sĩ Xiu Min của nhóm EXO - xuất hiện trong nửa đầu phim và đây là vai diễn đầu tay của anh - để lại ấn tượng khi hóa thành cậu "em út" Gyun mê lừa đảo nhưng thâm tâm nhân hậu. Cả bốn diễn viên tung hứng tự nhiên, đẩy đưa nhịp nhàng trong mỗi phân đoạn diễn chung.

Cũng như các phim cổ trang khác của Hàn Quốc, Seondal: The Man Who Sells the River được đầu tư về bối cảnh và phục trang. Không khí miền quê dân dã nơi Kim đi qua khiến quần áo diêm dúa anh diện khi thực hiện những phi vụ lừa đảo "màu mè" trở nên nổi bật. Đồng thời, cảnh thôn quê khắc họa sự thân thiện của một chàng trai luôn tìm kiếm niềm vui và hướng thiện trong công việc tưởng như bất chính.

Những cảnh đuổi bắt và đối đầu được xử lý linh hoạt ở không gian làng xóm và thiên nhiên chan hòa. Trang phục đa dạng từ quần áo dân buôn tới hoàng bào của hoàng thượng làm tăng vẻ nền nã cho bối cảnh thời xa xưa.

Một khung hình trong phim.

Phim có điểm trừ là thiếu vắng cao trào gây bất ngờ. Tác phẩm cũng ít phân đoạn nội tâm giúp khán giả đồng cảm với nhân vật. Câu chuyện không vén mở lớp nghĩa đằng sau các trò bịp bợm mà mới dừng lại ở việc tạo sự hài hước thông thường.

Seondal: The Man Who Sells the River (Bộ tứ lừa đảo) ra rạp Việt Nam từ ngày 12/8.

Thanh Trần