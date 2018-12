Bố Angelina Jolie: 'Con bé vững vàng sau ly hôn'

Angelina Jolie lần đầu lộ diện sau vụ ly hôn / Angelina Jolie gầy gò khi xuất hiện công khai sau ly hôn

Ngày 11/12, Jon Voight xuất hiện trên thảm đỏ Critics' Choice Awards. Diễn viên 77 tuổi được đề cử "Nam diễn viên xuất sắc". Ông chia sẻ với E! News về tình hình của mẹ con Angelina Jolie sau vụ ly hôn. "Con bé khá ổn. Nó vẫn rất vững vàng", Jon Voight nói.

Jon Voight (trái) quan tâm tới con gái và các cháu ngoại sau vụ ly hôn.

Jon Voight nói rằng ông muốn làm điều gì đó cho các cháu vào mùa lễ đặc biệt. "Giáng sinh là thời điểm của gia đình. Tôi mong được gặp và ở cùng các cháu trai, cháu gái. Tôi đang lên kế hoạch rồi. Năm nào cũng vậy, bọn trẻ chỉ thích duy nhất một thứ. Chúng sẽ có mặt ở New York và tôi đưa chúng đi xem một chương trình nào đó. Tôi sẽ mua vé cho bọn trẻ xem bất cứ chương trình nào chúng thích", ông nói.

Gia đình Brad Pitt và Angelina Jolie khi còn hạnh phúc.

Hồi tháng 11, khi tham dự buổi công chiếu phim Fantastic Beasts and Where to Find Them, Jon Voight từ chối trả lời về việc ly hôn của con gái. Ông chỉ nói: "Mong rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa".

Mối quan hệ giữa Jon Voight và con gái Angelina Jolie không thực sự suôn sẻ những năm gần đây sau khi diễn viên 77 tuổi chia sẻ trên truyền hình rằng ông nghĩ con gái có vấn đề thần kinh. Sau đó hai bố con có hòa giải nhưng minh tinh không chia sẻ nhiều với bố vì không thực sự tin tưởng ông. Ngược lại, Brad Pitt lại luôn tỏ ra thân thiết với Jon Voight.

Sau khi xin ly hôn Brad Pitt ngày 19/9, Angelina Jolie đã đạt được thỏa thuận tạm thời về việc chăm sóc con. Vài tuần sau, FBI ngừng điều tra về cáo buộc cho rằng Brad Pitt bạo hành con trai lớn - Maddox - trên chuyến bay từ Pháp về Mỹ. Brad Pitt thời gian qua vẫn tìm cách có được lợi thế trong việc phân chia con. Tuần trước, anh xin thẩm phán niêm phong các giấy tờ liên quan tới vụ ly hôn nhưng bị từ chối.

