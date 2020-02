Biến tấu phong cách với túi Louis Vuitton 'ba trong một'

Dòng Multi Pochette của Louis Vuitton có thể kết hợp nhiều phong cách nhờ đính kèm phiên bản túi nhỏ và ví tròn họa tiết monogram đặc trưng.

Theo Purseblog, mẫu túi Multi Pochette giá 1.550 USD, tương đối thấp so với những dòng khác của Louis Vuitton nhưng hợp thị hiếu cộng đồng yêu hàng hiệu trẻ. Chiếc ví tròn có thể điều chỉnh vị trí và phần quai túi nhiều phiên bản màu sắc, giúp tín đồ thời trang sáng tạo phong cách đa dạng.

Phái nữ có thể phối túi với trang phục công sở.

Nhiều quý cô biến tấu túi Multi Pochette với phong cách menswear.

Chiếc túi đi kèm những thiết kế cắt xẻ, màu sắc rực rỡ tôn vóc dáng người mặc.

Mẫu Multi Pochette được nhiều tín đồ mix với trang phục dạo phố đơn giản, thoải mái.

Tờ Vestiaire lưu ý, để tránh rườm rà, kém tinh tế, phái nữ không nên mang túi này với những set đồ nhiều họa tiết.

Nguyệt Nguyễn

(Theo Purseblog, Vestiaire, What Goes Around Comes Around NYC)