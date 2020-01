Bích Trâm - vợ hiền của tài tử Chánh Tín

Hơn 45 năm bên tài tử Chánh Tín, ca sĩ Bích Trâm là điểm tựa tinh thần vững chắc cho chồng lúc cả hai sung túc lẫn nghèo khó.

Sáng 4/1, khi bà Bích Trâm vào giường đánh thức chồng dậy, mới hay ông đã qua đời. "Tôi bất ngờ và sốc lắm. Đến giờ nhìn anh ấy nằm trong quan tài tôi chưa dám tin", bà nói.

Vợ chồng Chánh Tín - Bích Trâm cùng nhau đi qua tuổi thanh xuân, những niềm vui nỗi buồn sau 46 năm. Chánh Tín gặp Bích Trâm lúc ông còn là sinh viên trường Luật. Bà là tiểu thư của một gia đình tri thức, có hai bằng tú tài của Pháp. Cả hai bén duyên từ những lần đi diễn, sinh hoạt văn nghệ chung. Lúc đầu, Chánh Tín quý trọng tài nghệ của vợ nhưng nghĩ bà là người kiêu kỳ, khó gần. Sau một lần đưa đón nhau đi diễn, họ trúng tiếng sét ái tình.

Chánh Tín, Bích Trâm là cặp song ca ăn ý trước năm 1975. Ảnh: T.L.

Quen nhau hai năm, yêu được vài tháng, năm 1973, Bích Trâm lên xe hoa ở tuổi 22 sau lời đề nghị của chàng ca sĩ đào hoa: "Mình làm đám cưới nha. Mẹ anh sợ mình không kịp gặp mặt con dâu".

Chánh Tín - Bích Trâm trở thành cặp song ca nổi tiếng ở các tụ điểm ca nhạc Sài Gòn trước năm 1975. Từng có cuộc sống sung túc nhưng sau năm 1975, kinh tế gia đình có lúc khó khăn vì ông thất nghiệp. Từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng, năm 1977, khi đang bầu con đầu lòng, bà vẫn cùng chồng bán rau muống ở chợ Bình Tây để kiếm sống. Cả hai còn tham gia diễn trong đoàn hát của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng với mức thù lao chỉ đủ để ăn hai tô phở mỗi ngày. Đó là thời kỳ khủng hoảng với hai vợ chồng, nhưng họ vẫn vượt qua để chung sống hạnh phúc.

Nghệ sĩ Chánh Tín: 'Khi sa ngã, tôi nhớ về thuở hàn vi cùng vợ' Chánh Tín tâm sự về khoảng thời gian khó khăn của hai vợ chồng. Nguồn: Đông Tây.

Cuộc sống họ sang bước ngoặt mới vào đầu những năm 1980, khi Chánh Tín được mời vào vai đại tá Nguyễn Thành Luân trong phim Ván bài lật ngửa. Bộ phim giúp ông trở lại với hào quang nghệ thuật, thậm chí còn nổi tiếng hơn trước. Không chỉ diễn xuất, Chánh Tín mở công ty đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh. Thời gian này, ông bận rộn với những mối quan hệ công việc và bạn bè bên ngoài. Năm 1990, ca sĩ Bích Trâm hoàn toàn rời bỏ nghệ thuật để tập trung sinh con thứ hai. Bà làm hậu phương vững chắc cho chồng.

Năm 2014, Chánh Tín phá sản, vỡ nợ. Căn biệt thự ở quận 10 của gia đình ông bị ngân hàng phát mãi. Thời điểm đó, ông và con gái bị stress nặng. Bích Trâm cũng rất buồn khi phải dọn ra khỏi căn nhà có nhiều kỷ niệm. Nhưng bà một lần nữa trở thành điểm tựa tinh thần cho cả nhà, cùng chồng vượt qua hoạn nạn. Cả hai nhận show đi hát trở lại, như một khởi đầu mới cho cuộc sống sau những khó khăn.

Chánh Tín và vợ thời trẻ. Ảnh: Lê Quang Thanh Tâm.

Có người chồng đẹp trai, nổi tiếng và đào hoa là áp lực lớn với Bích Trâm. Kể cả sau khi lấy vợ, những bóng hồng vây quanh Chánh Tín cũng không ít. Dù ghen, bà vẫn chọn cách "lạt mềm buộc chặt", không thể hiện ra ngoài để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ca sĩ Bích Trâm từng chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình: "Ông Tín thích thì cứ đi, khi nào mệt mỏi thì về. Tôi cũng tin ông ấy biết đâu là giới hạn và tình yêu chỉ dành cho tôi".

Nhạc phim Ván bài lật ngửa Nét hào hoa của Chánh Tín trong phim "Ván bài lật ngửa" (đạo diễn Khôi Nguyên). Video: youtube.

Chánh Tín hiểu ông nhiều lần khiến vợ buồn khổ. Tài tử từng tự nhận xét về sự đa tình của mình: "Số người tôi quen đếm không hết, có nhiều người gặp lại còn không nhớ mặt. Nhưng đời tôi có được Bích Trâm, nếu gặp người khác chắc giờ tôi... 10 vợ rồi". Ông nói mình may mắn khi có người vợ bao dung, có thể tha thứ mọi lỗi lầm mà chồng mắc phải.

Chánh Tín và vợ tham gia một talkshow về hôn nhân, gia đình năm 2018. Ảnh: Đông Tây.

Bằng sự bao dung, bà đồng hành với ông đến cuối cuộc đời. Trong căn nhà chung cư được một mạnh thường quân dành cho gia đình sau biến cố vỡ nợ, vợ Chánh Tín vẫn chăm chỉ nấu ăn từng bữa, chờ chồng trở về sau những đêm nhạc, những cuộc hàn huyên cùng bạn bè. Không cản trở niềm vui tuổi già của chồng, bà chỉ âm thầm nấu các thức uống để chồng bồi bổ sức khỏe trước những căn bệnh tiểu đường, bao tử, men gan... Thỉnh thoảng, họ xuất hiện chung trong những đêm nhạc, talkshow về tình yêu, hôn nhân.

Tối 4/1, nghệ sĩ Diễm My là một trong những đồng nghiệp đầu tiên viếng tang Chánh Tín. Chị nhận xét Bích Trâm là người dành cả cuộc đời cho chồng con. Diễn viên nhớ có lần chị đi quay phim cùng vợ chồng Nguyễn Chánh Tín ở Singapore, Bích Trâm mang theo chai nước mắm để trong valy, nấu ăn cho chồng vì sợ ông không quen thức ăn nơi đất khách. Những ngày ông trên trường quay phim Đại ca U70, vợ Nguyễn Chánh Tín dặn dò Diễm My giúp cho chồng bà uống thuốc, ăn uống đúng giờ. "Tôi nghĩ anh Chánh Tín may mắn và diễm phúc lắm mới lấy được một người vợ như chị Trâm", diễn viên nói.

Sinh thời, Chánh Tín từng cho biết: "Tôi cảm ơn bà xã nhiều nhất trong những gì mình phải cảm ơn ở cuộc đời này. Vì đó là người đầu ấp tay gối, hiểu và sống hết lòng vì tôi. Nếu không có bà xã chắc tôi đã sa ngã, không được như bây giờ".

Đám tang NSƯT Nguyễn Chánh Tín Lễ tang Nghệ sĩ Ưu tú Chánh Tín tại TP HCM, tối 4/1. Video: Trần Nhật.

Vân An