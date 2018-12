Bi Rain bị đòi 25 triệu won tiền nợ của cha mẹ thời cơ hàn

Bi Rain bắt tay Sơn Tùng M-TP ở hậu trường / Kim Tae Hee - Bi Rain tiết lộ giới tính con

Mới đây, một người (truyền thông Hàn gọi là A) đăng bài viết trên trang web của Phủ tổng thống Hàn quốc (Nhà Xanh), tố cáo gia đình Rain quỵt nợ. Theo người này, từ năm 1988 tới 2004, bố mẹ Bi Rain nợ A 17 triệu won tiền gạo. A còn cho họ vay 8 triệu won tiền mặt. Nhưng sau 30 năm, gia đình anh chưa trả nợ.

Diễn viên kiêm ca sĩ Rain.

Trên Edaily, A tiết lộ lúc đó gia đình của nam diễn viên gặp khó khăn nên cho bố mẹ anh mượn tiền. "Nhưng khi đã sung túc, họ không chịu trả nợ, lại còn nói cười trên tivi", A bức xúc. Người này còn kể 10 năm trước đã gặp và đòi nợ cha của Bi Rain nhưng ông trả lời "tôi không biết". Sau đó, A tới công ty của Rain, thậm chí từng đến trước nhà anh đòi tiền nhưng không có kết quả.

Đại diện của Bi Rain cho biết đang xác minh sự việc và sớm gặp A nói chuyện. "Rain sẽ cố gắng hết sức giải quyết thỏa đáng", đại diện của anh nói.

Theo thời gian mà A nêu trong đơn tố cáo, lúc bấy giờ Rain khoảng sáu tuổi. Trên Chosun, ca sĩ từng chia sẻ gia đình nghèo khó, anh trải qua tuổi thơ chật vật, từng bị đói suốt một tuần, không có nước sạch để uống. Cha từng phá sản, mẹ anh ngã bệnh rồi qua đời năm 2000, trước khi Rain thành danh. "Tôi đau lòng khi không ai giúp đỡ, chia sẻ với gia đình mình khi đó", tài tử nói.

Rain và vợ - Kim Tae Hee.

2000 cũng là năm đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Bi Rain khi anh gặp quản lý của công ty giải trí JYP, từ đó bắt đầu cuộc sống của một thực tập sinh. Giai đoạn này, Rain nhiều lần bụng rỗng luyện vũ đạo. Anh nỗ lực gây dựng sự nghiệp, làm theo lời dặn của mẹ lúc lâm chung là chăm sóc cho em gái và cha.

Năm 2002, Rain thành công với album đầu tay - Frist Drop, trở thành gương mặt đình đám làng giải trí Hàn. Một năm sau, anh nổi danh toàn châu Á với phim Ngôi nhà hạnh phúc, đóng cùng Song Hye Kyo. Cùng năm album It's Raining làm mưa làm gió không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở các bảng xếp hạng của Hong Kong, Thái Lan, Indonesia... Rain từng hai lần lọt vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time (Mỹ) bình chọn vào năm 2006 và 2011. Đặc biệt, trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới do độc giả Time bình chọn qua mạng năm 2011, Bi Rain xếp thứ nhất.

Giàu có và quyền lực trong showbiz Hàn, Bi Rain chỉ tổ chức hôn lễ nhỏ gọn, kín đáo với minh tinh Kim Tae Hee vào năm 2017. Vợ chồng đón con gái đầu lòng hồi tháng 10 cùng năm. Đôi uyên ương đều là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng. Mới đây, Kim Tae Hee sang Việt Nam dự sự kiện trong khi Rain quảng bá cho một thương hiệu ở Singapore.

