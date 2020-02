MỹCa sĩ Beyonce hát mở màn lễ tưởng niệm cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant, qua đời cùng con gái trong tai nạn trực thăng tháng trước.

Ngày 24/2, gia đình tổ chức lễ tưởng niệm cho người hâm mộ Kobe Bryant tại sân vân động Staples Center - nơi anh từng thi đấu cả sự nghiệp cho đội bóng rổ Los Angeles Lakers. Sau phần phát biểu của Vanessa Bryant - vợ Kobe, Beyonce biểu diễn mở màn với ca khúc XO cùng ban nhạc và dàn đồng ca. Cô nói: "Tôi ở đây vì yêu Kobe, và đây là bài hát anh ấy yêu thích. Hãy cùng hát lớn để anh ấy có thể nghe thấy từ trên thiên đàng".

Beyonce hát tưởng niệm Kobe Bryant Beyonce hát tưởng niệm Kobe Bryant. Video: Youtube.

XO là sáng tác của Beyonce, từng được Kobe Bryant chọn vào phim tài liệu Kobe Bryant’s Muse về sự nghiệp của anh phát hành năm 2015. Beyonce thay lời "crashing into you" thành "laughing into you" để tránh gợi nhớ từ "tai nạn" (crash). Nữ ca sĩ cũng hát thêm bản hit Halo tặng Vanessa, mong cô mạnh mẽ.

Ngoài Beyonce, Alicia Keys biểu diễn piano bản Moonlight Sonata của Beethoven. Ca sĩ Christina Aguilera hát ca khúc Ave Maria. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp như ngôi sao bóng rổ Michael Jordan, người dẫn chương trình Jimmy Kimmel, Geno Auriemma - thầy thể dục của Kobe ở đại học... lên sân khấu hồi tưởng kỷ niệm với vận động viên quá cố.

Christina Aguilera hát ca khúc Ave Maria tưởng niệm Kobe Bryant Christina Aguilera biểu diễn trong lễ tưởng niệm. Video: Youtube.

Hơn 80.000 người mua vé dự sự kiện, gồm nhiều sao hạng A Hollywood. Tuy nhiên, chỉ 20.000 người được vào trong vì sức chứa của sân vận động. Toàn bộ tiền bán vé sẽ được đưa vào Quỹ từ thiện của Bryant - Bryant’s Mamba & Mambacita Sports Foundation.

Kobe Bryant sinh năm 1978, được xem là một trong những vận động viên bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời. Anh chơi trọn 20 năm cho đội Los Angeles Lakers, năm lần vô địch NBA các mùa giải 2000, 2001, 2002, 2009 và 2010. Anh từng ghi hơn 32.000 điểm trong suốt sự nghiệp, 18 lần lọt vào đội hình All-Star.

Đạt Phan (theo CNN)