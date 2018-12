Ben Stiller chiến thắng ung thư tuyến tiền liệt

Con trai 3 tuổi của Michael Buble bắt đầu hóa trị ung thư gan / Thành viên Black Eyed Peas chiến thắng bệnh ung thư

Ngày 22/11, Ben Stiller lần đầu chia sẻ về trận chiến chống ung thư trên chương trình Today. Ngôi sao từng giành giải Emmy xuất hiện cùng bác sĩ phẫu thuật và cho biết anh đã khỏi bệnh.

Ben Stiller nói về căn bệnh của mình trong chương trình "Today".

"Tôi giờ rất ổn. Tôi thực sự quá may mắn khi quá trình điều trị chủ yếu dựa vào ca phẫu thuật. Lúc mới phát hiện bệnh, tôi thấy thật khó tin. Đó không phải là thứ tôi nghĩ đến", Ben Stiller nói với MC Matt Lauer.

Diễn viên Zoolander giải thích anh thường xuyên làm xét nghiệm PSA (xét nghiệm máu giúp chẩn đoán bệnh về tuyến tiền liệt) nên phát hiện sớm. Các bác sĩ khuyên Ben Stiller nên phẫu thuật cắt bỏ.

"Đó là một thế giới hoàn toàn mới và bạn phải tự học hỏi. Đối với tôi, tôi học đánh giá các lựa chọn. Bác sĩ khuyên tôi phẫu thuật cắt bỏ khối u và tôi đã làm theo".

Diễn viên hài đã khỏi bệnh.

Ben Stiller giữ bí mật về bệnh tình của mình suốt thời gian điều trị. Tháng trước, diễn viên 50 tuổi lần đầu tiết lộ trên chương trình The Howard Stern. Ben Stiller kêu gọi những người khác nên đi kiểm tra để phát hiện bệnh sớm.

Ben Stiller là diễn viên hài nổi tiếng người Mỹ. Anh từng tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như There's Something About Mary, Meet the Parents, DodgeBall, Tropic Thunder, Zoolander, The Secret Life of Walter Mitty... Trong suốt sự nghiệp, Ben Stiller giành được các giải thưởng Emmy, MTV Movie Awards, Teen Choice Awards...

