'Bản sao Taylor Swift' đoạt quán quân America's Got Talent

Grace VanDerWaal bật khóc ngay sau khi được xướng danh là người chiến thắng. Cô bé giải thích với MC Nick Cannon rằng đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Giám khảo Howie Mandel nhận xét: "Em rất đặt biệt. Em là ngôi sao rực sáng".

Grace VanDerWaal - đến từ New York - đánh bại các đối thủ gồm: nhóm biểu diễn ảo thuật The Clairvoyants, ca sĩ Sal Valentinetti, Brian Justin Crum và Jon Derenbos.

Grace VanDerWaal vừa đánh đàn vừa thể hiện ca khúc tự sáng tác. Ảnh: NBC.

Trong đêm thi, Grace VanDerWaal vừa đánh đàn ukulele vừa hát ca khúc I don't know my name do cô tự sáng tác. Chất giọng khàn trầm, phong thái thoải mái, tự nhiên của cô bé làm khán giả và bốn giám khảo đứng lên cổ vũ.

Trên Twitter, rất nhiều người chúc mừng thí sinh 12 tuổi. Một người tên Jonboy viết: "Tôi hiếm khi để ý đến mấy chương trình này nhưng Grace VanDerWaal hoàn toàn xứng đáng chiến thắng tại America's Got Talent. Tôi vui cho cô ấy".

Thí sinh 12 tuổi (váy trắng) bên các đối thủ. Ảnh: NBC.

Hồi tháng sáu, Grace VanDerWaal chinh phục khán giả cũng với ca khúc I don't know my name ở vòng thử giọng America's Got Talent. Cô bé 12 tuổi nhận được tấm vé vàng đi thẳng vào vòng bán kết. Giám khảo Simon Cowell nhận xét: "Đây sẽ là Taylor Swift thứ hai".

Grace VanDerWaal thể hiện ca khúc I Don't Know My Name 'Taylor Swift thứ hai' giành chiến thắng 'America's Got Talent'

