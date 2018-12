'Bản sao' của các mỹ nhân showbiz tại chung kết Hoa hậu Việt Nam

'Bản sao' Nguyễn Thị Huyền vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016

Bùi Nữ Kiều Vỹ - "bản sao" Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Bùi Nữ Kiều Vỹ đến từ Quảng Nam, gây chú ý từ vòng sơ khảo phía Nam với vẻ đẹp phúc hậu, đậm chất Á Đông. Cô gái sinh năm 1994 có nhiều nét giống Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, nhất là gương mặt tròn trịa.

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam, Kiều Vỹ từng đoạt hai giải thưởng "Thí sinh được yêu thích nhất" và "Miss Hoàn vũ" của Hội thi Sinh viên tài năng - thanh lịch thành phố Đà Nẵng 2016. Với chiều cao 1,71 m, số đo ba vòng 83-61-89 cm, Kiều Vỹ được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng của mùa giải năm nay.

Phùng Lan Hương - "bản sao" diễn viên Ngọc Lan

Sinh năm 1996, Lan Hương đang là sinh viên RMIT Hà Nội. Cô sở hữu đôi mắt to, nụ cười tươi và khuôn mặt tròn trịa. Lan Hương được nhận xét khá giống với "kiều nữ" Ngọc Lan. Vẻ đẹp phúc hậu của cô được nhiều khán giả yêu thích và đánh giá cao. Lan Hương từng chia sẻ động lực tham dự cuộc thi là để cải thiện tính nhút nhát và được gặp gỡ thần tượng Bi Rain - ngôi sao Hàn Quốc tham gia trình diễn trong đêm chung kết tại TP HCM cuối tháng 8.

Trần Thị Thu Hiền - "bản sao" của Hoa hậu Diễm Hương

Thu Hiền năm nay 18 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Quốc tế Sài Gòn. Cô được nhận xét có nhiều nét tương đồng với hoa hậu Diễm Hương, nhất là ở nụ cười tươi, rạng rỡ. Tuy nhiên, Thu Hiền cho biết cô sẽ thu hút người đối diện bằng phong cách riêng chứ không muốn làm cái bóng của đàn chị.

Thu Hiền từng đăng quang cuộc thi Miss Ngôi Sao năm 2014 và hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu ảnh nhiều năm nay. Trong vòng thi Người đẹp Nhân ái, Thu Hiền thể hiện khá tốt nhiệm vụ nấu một bữa cơm ngon cho trẻ em vùng cao Thái Nguyên và được các giám khảo khen ngợi.

Lê Trần Ngọc Trân - "bản sao" của Á hậu Hoàng Oanh

Từ trái qua: Kiều Oanh, Ngọc Trân, Á hậu Hoàng Oanh.

Được khán giả biết đến với tên gọi “nàng thơ xứ Huế”, Ngọc Trân được xem là một trong những gương mặt sáng giá tại vòng chung kết. Cô sở hữu nét mặt thanh tú, đậm chất Huế. Chiếc mũi cao và nụ cười tươi tắn của cô được nhận xét rất giống Á hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh Hoàng Oanh khi nhìn ở góc nghiêng.

Ngoài ra, cô cũng có nét giống Kiều Oanh - vợ diễn viên quá cố Duy Nhân. Trên trang cá nhân, Kiều Oanh (cũng là người Huế) thừa nhận sự giống nhau này khiến cô bị nhiều bạn bè nhầm tưởng cô đi thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Nguyễn Thị Thành - "bản sao" của Hoa hậu Phạm Hương

Nguyễn Thị Thành hiện là sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Cô gây ấn tượng với vóc dáng chuẩn và nụ cười rạng rỡ. Không những có gương mặt hiện đại, thần thái và ngôn ngữ cơ thể của Nguyễn Thị Thành cũng được đánh giá là giống Phạm Hương. Mỗi sải bước trên sân khấu của thí sinh khiến nhiều người liên tưởng đến đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015.

Sự giống nhau về phong cách được lý giải Nguyễn Thị Thành từng nằm trong đội của Phạm Hương tại chương trình thực tế The Face. Cô sớm dừng chân từ tập 2.

Trần Ngô Thu Thảo - "bản sao" của Hoa hậu Giáng My

Thí sinh được coi là "bản sao" của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My là Trần Ngô Thu Thảo, đến từ Tiền Giang. Thu Thảo 1,69 m, nặng 50 kg và có số đo 3 vòng là: 79-63-91 cm. Cô giống hoa hậu ở đôi mắt và khuôn miệng có duyên khi cười. Tuy nhiên, gương mặt của cô trông nhỏ nhắn hơn so với vẻ đầy đặn của Giáng My.

Trần Ngô Thu Thảo là một trong những thí sinh được đánh giá cao ở phần thi Người đẹp Nhân ái.

