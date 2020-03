Ban nhạc Mỹ hát 'Ghen Cô Vy' phong cách dân gian

Ban nhạc The Good Morning Nags chuyển bản hit "Ghen Cô Vy" sang tiếng Anh, phối lại theo phong cách nhạc dân gian Mỹ.

Bài hát được đặt tên Washing Hand Song (tạm dịch: Ca khúc rửa tay), đăng tải trên Youtube của nhóm hôm 11/3. Phần lời được dịch từ Ghen Cô Vy, thay đổi vài đoạn để phù hợp tình hình hiện tại ở Mỹ. Nhóm phối lại ca khúc theo phong cách Americana và Folk - nhạc dân gian Mỹ mang âm hưởng Blues, Country.

Nhóm nhạc cho biết Covid-19 đã lan tới New York nên họ muốn dùng bài hát để nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân, giống cách các nghệ sĩ Việt Nam đã làm.

Washing Hand Song - Ghen cô vy bản tiếng Anh MV "Washing Hand Song". Video: Three Crown Studio.

MV nhận được sự hưởng ứng trên mạng xã hội, thu hút 45.000 lượt xem. Nhiều người từ khắp nơi trên thế giới như Đức, Áo, Ấn Độ... khen ngợi bài hát. Các khán giả Việt Nam nhận xét bản cover thổi làn gió mới cho Ghen Cô Vy, đặc biệt với phần nhạc bắt tai, dễ nhớ. Khắc Hưng - tác giả bài hát - viết trên trang cá nhân: "Phiên bản này thực sự đỉnh. Các bạn thật tuyệt vời".

The Good Morning Nags gồm sáu thành viên, hoạt động từ năm 2014 tại New York. Nhóm theo đuổi dòng nhạc dân gian Mỹ, mang nhiều âm hưởng Country và Folk Rock. Họ đã phát hành hai album.

Bài hát "Ghen Cô Vy" Ca khúc "Ghen Cô Vy" bản tiếng Việt. Video: Youtube.

Ghen Cô Vy (Khắc Hưng sáng tác) phát hành hôm 23/2 do Min và Erik thể hiện, là dự án tuyên truyền phòng Covid-19 của Bộ Y tế. Ca khúc lan tỏa toàn cầu sau khi được phát trên chương trình Last Week Tonight with John Oliver kênh HBO. MC John Oliver khen Việt Nam có nhiều biện pháp tuyên truyền hữu ích về Covid-19. Nhiều khán giả quốc tế sau đó tìm nghe, khen giai điệu ca khúc. Hàng loạt tờ báo, đài truyền hình tại Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ... gọi tác phẩm là "hiện tượng". Hai nhạc sĩ Mew Amazing và Khắc Hưng đang thực hiện phiên bản tiếng Anh riêng cho ca khúc, dự kiến phát hành cuối tuần.

