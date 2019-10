'Bad Romance' – ca khúc Pop kỳ quái của Lady Gaga

"Bad Romance" ra đời cách đây 10 năm, thể hiện đậm nét phong cách kỳ quặc, lập dị của Lady Gaga.

Chiều 24/10, Lady Gaga đăng bức hình cô đang ngồi trong bồn tắm với biểu cảm gầm gừ và những ngón tay giơ lên như móng vuốt trên Instagram kèm lời nhắn: "Chúc mừng Bad Romance tròn 10 tuổi. Bồn tắm khác nhau nhưng vẫn là người phụ nữ đó".

Lady Gaga đăng hình chúc mừng sinh nhật 10 tuổi của "Bad Romance" trên Instagram.

10 năm trước, giai điệu kỳ lạ "Ra-ra-ah-ah-ah/ Roma-roma-ma/ Gaga, ooh la-la/ Want your bad romance" lần đầu được cất lên, làm chấn động thị trường nhạc Pop. Đến nay, Bad Romance vẫn được coi là một trong những đĩa đơn thành công nhất của Gaga.

Bad Romance thể hiện trọn vẹn trường phái Gagaism (trường phái âm nhạc của Gaga): kỳ quặc, ấn tượng và đầy nghệ thuật. Rolling Stone đánh giá đây là ca khúc điên rồ và tỏa sáng nhất của cô, trong khi đó Owen Pallett (nhà soạn nhạc, ca sĩ Canada) nhận xét trên Pitchford ca khúc này không gì hơn hai từ "thiên tài".

Giai điệu của ca khúc 10 năm tuổi này ảnh hưởng những yếu tố thập niên 1980, 1990 cùng âm nhạc tech – house của Đức, tạo nên một bản nhạc Dance - Pop sôi động và bắt tai. Pallett gọi ca khúc này là "kiệt tác, một sự tổng hòa ngôn ngữ âm nhạc của Gaga". Ca từ bài hát lấy cảm hứng từ mối tình và nỗi sợ hãi của nữ ca sĩ trong một mối quan hệ ngang trái, tồi tệ:

"You know that I want you

And you know that I need you

... I want your love, and I want your revenge

You and me could write a bad romance"

(Anh biết em muốn anh

Và anh biết em cần anh

... Em muốn tình yêu của anh, và em muốn sự trả thù từ anh

Anh và em có thể viết nên một chuyện tình tồi tệ)

Nữ ca sĩ từng tâm sự trên Elle: "Nếu bạn lắng nghe lời hát, nó như lời tâm sự về việc rơi vào lưới tình với một chàng trai xấu và ngày càng yêu nhiều hơn. Tôi yêu một con quái vật. Nhưng tất cả những gì tôi cần là sự bảo vệ và an toàn như một người phụ nữ. Đó là những gì bài hát này nói về".

Tuy vậy, lời hát mới chỉ truyền tải được một nửa ý nghĩa câu chuyện, theo Pluggin. Video đã kể nốt phần còn lại, cũng góp phần hoàn thiện chất điên rồ của ca khúc. Đạo diễn Francis Lawrence và nhóm sáng tạo độc quyền Haus of Gaga xây dựng hình ảnh Gaga nhảy múa ở trong một nhà tắm màu trắng, một nhóm siêu mẫu bắt cóc và ép cô uống rượu, sau đó bán cô cho tổ chức mafia Nga như một nô lệ tình dục.

Những hình ảnh siêu thực và mang giá trị biểu tượng (mặt trời, cột sống gồ lên, những cỗ quan tài, đôi mắt to gấp ba bình thường...), theo The Vigilant Citizen, là ẩn dụ cho ngành công nghiệp giải trí đang dần tha hóa và biến con người thành những nô lệ thực sự. Gaga yêu thích và khao khát showbiz, nhưng đồng thời cô cũng sợ hãi, ám ảnh, phản kháng thứ "ái tình nhơ nhuốc – bad romance" này.

Nhiều người hâm mộ và giới chuyên gia đánh giá Bad Romance đánh dấu và định hình phong cách của Lady Gaga, dấu mốc của cô trên hành trình trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Tờ Out gọi bài hát này là "hiện thân của ngôi sao nhạc Pop Gaga. Với Bad Romance, Gaga tự tân trang mình thành kẻ kỳ quái trong một buổi tiệc sôi động - nữ hoàng lập dị và Mẹ quái vật".

'Bad Romance' - Lady Gaga MV "Bad Romance" (2009). Nguồn: Youtube.

Bài hát tạo nên cú nổ lớn với địa hạt nhạc Pop nói riêng và làng nhạc nói chung. Out đánh giá Bad Romance "kết tinh tầm nhìn nghệ thuật và vị thế ngôi sao nhạc Pop của Gaga, có khả năng giữ vững địa vị thống trị của Gaga trong một thời gian dài nữa". Đồng thời, những thử nghiệm về hình thức và cấu trúc âm nhạc mới mẻ của Gaga nhắc nhở và truyền cảm hứng cho nghệ sĩ trên con đường làm mới âm nhạc. Bản nhạc Pop dài 4 phút 54 giây này mang tính đương đại, còn ý nghĩa về sự phản kháng và nữ quyền trong đó đủ sức tiếp nối Madonna.

Là đĩa đơn đầu tiên trong album phòng thu thứ ba - The Fame Monster (2009), Bad Romance nhanh chóng nhận được sự yêu thích của người hâm mộ và liên tục càn quét những bảng xếp hạng âm nhạc thế giới như Canada, Đan Mạch, Đức, Áo... đồng thời trở thành ca khúc có lượt xem cao nhất trên youtube khi đó. Theo Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế, đĩa đơn này tiêu thụ hơn 10 triệu bản tính đến cuối năm 2018 và trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại.

Giải MTV 2010 đề cử Bad Romance ở 10 hạng mục và ca khúc thắng bảy hạng mục, trong đó có giải thưởng "Video của năm" trước khi thắng hai giải "Trình diễn giọng Pop xuất sắc" và "Video nhạc ngắn xuất sắc" tại Grammy 2011. Rolling Stone bình chọn đây là "MV hay nhất thiên niên kỷ mới". Các nhà phê bình Billboard nhận định ca khúc thành công nhất sự nghiệp Lady Gaga trước khi đặt nó vào vị trí đầu tiên trong danh sách "100 MV xuất sắc thế kỷ 21" do trang này bình chọn năm 2018.

Những thành công về mặt giải thưởng và thương mại đủ sức để khẳng định vị thế của Bad Romance và "Mẹ quái vật" Lady Gaga. Tròn 10 tuổi, Ái tình nhơ nhuốc vẫn là "kiệt tác kỳ quái làm thay đổi nền âm nhạc" của Lady Gaga (theo Out).

Bảo Thư (tổng hợp)