Bad Boys Blue đến Hà Nội biểu diễn vào đầu năm mới

Bad Boys Blue hủy diễn ở Việt Nam vì gặp tai nạn

John McInerney - ca sĩ chính của nhóm - chia sẻ: "Chúng tôi rất hào hứng khi được tới đất nước của các bạn vào dịp năm mới. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam". John McInerney là biên tập âm nhạc của chương trình. Ông lựa chọn nhiều ca khúc kinh điển của nhóm như You’re A Woman, I Wanna Hear your Heartbeat (Sunday Girl), Pretty Young girl, Come Back and Stay... John sẽ hát cùng hai cộng sự thân thiết là vợ ông - Sylwia McInerney - và Edith Miracle.

Giọng ca chính của nhóm - John McInerney - ở tuổi 61.

Đơn vị tổ chức cho biết sân khấu được thiết kế tối giản, mang hơi hướng sàn nhảy Disco cổ điển của châu Âu. Hệ thống âm thanh, ánh sáng được Bad Boys Blue tư vấn. Giá vé chương trình ở mức từ một đến sáu triệu đồng.

Bad Boys Blue từng dự định sang Việt Nam hồi tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, liveshow bị hủy do nhóm gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Nga. Nam ca sĩ chính là John McInerney bị chấn thương nặng nhất do ngồi ghế phải, là khu vực xe bị đâm trực diện với một cú va chạm lớn.

Ca khúc bất hủ của nhóm Bad Boys Blue

Bad Boys Blue là ban nhạc Pop và Disco được thành lập ở thành phố Koln (Đức) năm 1984. Các thành viên sáng lập gồm John McInerney (người Anh), Trevor Taylor (ca sĩ chính, người Jamaica), Andrew Thomas (người Mỹ).

Nhóm Bad Boy Blues đình đám một thời.

Từ năm 2008, Bad Boys Blue thay đổi đáng kể về nhân sự. Herbert McCoy rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp solo. Sau đó, Kevin McCoy trở thành ca sĩ chính và nhóm kết nạp thêm thành viên mới là Jeremy Cummins. Năm 2009, Andrew Thomas qua đời tại Koln ở tuổi 63. John McInerney là thành viên sáng lập duy nhất còn lại của Bad Boys Blue.

Hà Thu