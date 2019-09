Ba phim Việt, 19 phim ngoại ra rạp tháng 10

"Maleficent 2" của Angelina Jolie hứa hẹn ăn khách, còn phim Việt kinh dị "Thất sơn tâm linh", "Bắc Kim Thang" gây tò mò nội dung.

Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ)

Ngày khởi chiếu: 4/10

Thể loại: Hài - Phiêu lưu

Trailer Abominable

Chạm trán người tuyết Yeti trên mái nhà tại Thượng Hải, cô bé Yi (Chloe Bennet lồng tiếng) cùng hai người bạn nghịch ngợm đặt cho cậu cái tên "Everest". Cả nhóm cùng nhau giúp sinh vật kỳ diệu đoàn tụ với gia đình cậu nơi nóc nhà Trái Đất.

Crazy Romance (Ngọt ngào điên dại)

Ngày khởi chiếu: 4/10

Thể loại: Tình cảm

Crazy Romance (Ngọt ngào điên dại)

Jae-Hoon (Kim Rae-won) đau đớn vì bị hôn thê bỏ rơi một tháng trước. Trong khi đó, Sun-Young (Kong Hyo-Jin) cũng mới chia tay bạn trai - người đã lừa dối cô. Những ngã rẽ mới đưa Jae-Hoon và Sun-Young đến với nhau sau khi cùng gặp vết thương lòng.

High Strung Free Dance (Bước nhảy cuồng nhiệt)

Ngày khởi chiếu: 4/10

Thể loại: Âm nhạc - Tình cảm

High Strung Free Dance (Bước nhảy cuồng nhiệt)

Barlow là vũ công luôn chật vật tìm kiếm cơ hội, còn Charlie chơi piano ở quán ăn. Họ may mắn lọt mắt xanh của nhà biên đạo tài năng Zander cho tour biểu diễn vòng quanh thế giới Free Dance. Mọi chuyện đang sáng sủa thì Charlie đem lòng yêu Barlow - người Zander luôn trân trọng như báu vật.

Joker

Ngày khởi chiếu: 4/10

Thể loại: Tâm lý - Hình sự

Trailer Joker

Tác phẩm mới gây chú ý khi thắng giải Sư Tử Vàng ở LHP Venice (Italy), kể về Joker (Joaquin Phoenix đóng) - ác nhân thường đối đầu Batman. Trong phim, hắn là nghệ sĩ hài thất bại, bị xã hội khinh thường và bọn côn đồ bắt nạt. Nhân vât dần hóa điên, trở thành trùm tội phạm Joker, ăn vận giống chú hề.

Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp

Ngày khởi chiếu: 4/10

Thể loại: Tình cảm

Trailer Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp

Phim mới của đạo diễn Luk Vân kể mối tình nhiều kiếp giữ Trần Nhật (Trịnh Thăng Bình) và Quỳnh Mai (Midu). Vì không muốn quên tình yêu dang dở với cô, Nhật chống lại quy luật luân hồi, chấp nhận ở cạnh Mai như chiếc bóng vô hình để bảo vệ.

The Wedding Year (Chạy sô ăn cưới)

Ngày khởi chiếu: 4/10

Thể loại: Tình cảm - Hài

The Wedding Year (Chạy sô ăn cưới)

Mara Hickey (Sarah Hyland đóng) là nhiếp ảnh gia không chắc chắn về cuộc sống hôn nhân. Cô gặp bạn trai qua một ứng dụng hẹn hò và đang phân vân tiến tới đám cưới. Nhân vật càng thêm áp lực do liên tiếp được mời đến nhiều đám cưới trong năm. Phim quy tụ Tyler James Williams, Jenna Dewan, Matt Shively và Anna Camp.

Thất sơn tâm linh

Ngày khởi chiếu: 9/10

Thể loại: Kinh dị

Trailer Thất sơn tâm linh

Sau nhiều lẫn dời lịch chiếu ra mắt, Thất sơn tâm linh (trước là Thiên linh cái) sẽ ra rạp vào tháng 10. Tác phẩm quy tụ Quang Tuấn, Đinh Y Nhung, Thanh Tú, Hoàng Yến Chibi, dựa trên một vụ án sát nhân có thật gây rúng động dư luận ở Nam Bộ.

Bad Guys: Reign Of Chaos (Biệt đội bất hảo)

Ngày khởi chiếu: 11/10

Thể loại: Hành động - Hình sự

Bad Guys: Reign Of Chaos (Biệt đội bất hảo)

Nhằm truy bắt những tên tội phạm bỏ trốn trên đường chuyển tù, đội trưởng Oh Gu-tak lập đội điều tra gồm những thành phần bất hảo: tay đấm Park Woong-chul, thiên tài lừa đảo Kwak No-soon và cảnh sát lì lợm đang lĩnh án Ko Yoo-sung. Trong nhiệm vụ, biệt đội bất hảo phát hiện nhiều âm mưu.

Gemini Man (Đàn ông song tử)

Ngày khởi chiếu: 11/10

Thể loại: Hành động

Gemini Man (Đàn ông song tử)

Will Smith hóa thân Henry Brogan - sát thủ khét tiếng bỗng bị một kẻ bí ẩn truy đuổi, nắm rõ từng kế hoạch của anh. Henry phát hiện đây là phiên bản vô tính của chính anh nhưng trẻ hơn 25 tuổi. Ngoài yếu tố hành động pha khoa học viễn tưởng, tác phẩm còn gây tò mò do đạo diễn là Lý An - một trong các nhà làm phim kỳ cựu.

The Farewell (Lời từ biệt)

Ngày khởi chiếu: 11/10

Thể loại: Tâm lý

The Farewell (Lời từ biệt)

Phim nhận tỷ lệ tích cực gần tuyệt đối (99%) trên Rotten Tomatoes, điểm 90/100 ở Metacritic. Câu chuyện xoay quanh cô gái Mỹ gốc Trung Quốc (Awkwafina đóng) đoàn tụ cùng gia đình khi biết bà sắp mất. Nhiều cây bút khen The Farewell kết hợp khéo léo chủ đề gia đình và trải nghiệm người nhập cư. Tác phẩm được xem là một trong các ứng viên nổi trội ở Oscar 2020.

Trouble

Ngày khởi chiếu: 11/10

Thể loại: Phiêu lưu - Hài

Trailer Trouble

Từ khi là cún con, Trouble đã sống xa hoa trong biệt thự. Tuy nhiên, khi ông chủ giàu có qua đời, chú thấy lạc lõng và quyết định khám phá thế giới bên ngoài biệt thự. Mọi chuyện phức tạp khi các con ông chủ biết Trouble là chìa khóa dẫn đến gia tài người quá cố.

