Từ trái sang: người mẫu Tuyết Lan, nhà thiết kế Amos Ananda Yoe và người mẫu Kim Dung chào kết sau khi giới thiệu bộ sưu tập Who you want to be.

Asian Kids Fashion Week là sân chơi thời trang dành cho trẻ em, được tổ chức lần đầu vào năm 2017, thu hút sự tham gia các nhà thiết kế, mẫu nhí trong và ngoài nước. Năm nay, ban tổ chức đã chọn 20 bộ sưu tập từ 12 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Myanmar, Việt Nam. Chương trình diễn ra ngày 22 và 23/11 tại TP HCM.