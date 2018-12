Ba diễn viên phim 'Quỳnh Búp Bê' được đề cử Ngôi sao của năm

Biến đổi nhan sắc của Phương Oanh 'Quỳnh Búp Bê' qua thời gian / Phương Oanh: 'Tôi thích đàn ông có chiều sâu tâm hồn'

Ngôi sao của năm 2018 có năm hạng mục: Ngôi sao Âm nhạc, Ngôi sao Phim ảnh, Ngôi sao Thời trang, Ngôi sao Thể thao và Ngôi sao vì Cộng đồng. Các nhân vật được đề cử ở các hạng mục là ca sĩ, diễn viên, người mẫu, vận động viên, nhà hoạt động xã hội có sản phẩm, hoạt động nổi bật trong năm, đạt được những thành tích xuất sắc. Đặc biệt, các đề cử này đều là nữ giới vì ban tổ chức muốn đề cao, nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong xã hội.

Diễn viên Phương Oanh.

Gây chú ý ở hạng mục Ngôi sao Phim ảnh là diễn viên Phương Oanh phim Quỳnh Búp Bê. Cô sinh năm 1989 ở Hà Nam. Trước khi nổi tiếng với vai gái mại dâm, cô từng ghi dấu ấn qua các phim Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin, Ngược chiều nước mắt... Đầu năm nay, cô được đề cử giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với vai Súa trong phim Lặng yên dưới vực sâu. Trước khi trở thành diễn viên, cô từng làm người mẫu tự do.

Hành trình tủi nhục, hạnh phúc của gái làng chơi 'Quỳnh Búp Bê' Diễn xuất của Phương Oanh trong "Quỳnh Búp Bê".

"My Sói" Thu Quỳnh và "Lan cave" Thanh Hương cũng góp mặt trong danh sách. Thu Quỳnh sinh năm 1988. Năm 2008, cô vào top 10 Hoa hậu Việt Nam. Sau đó, cô không hoạt động giải trí mà dành thời gian học tập tại khoa Sân khấu thuộc Đại học Sân khấu Điện ảnh. Sau khi ra trường, cô làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ. Nữ diễn viên từng giành huy chương bạc Hội diễn sân khấu kịch Lưu Quang Vũ với vai Oanh trong Mùa hạ cuối cùng.

Thanh Hương sinh năm 1988. Trước khi nổi tiếng với vai diễn trong phim truyền hình đề tài mại dâm, cô được biết đến qua các phim Người phán xử, Thương nhớ ở ai, Sống chung với mẹ chồng... Năm 2006, khi mới 17 tuổi, cô đoạt danh hiệu Á hậu Hải Dương.

Hai diễn viên còn lại ở hạng mục Ngôi sao Phim ảnh là Lan Phương và Thanh Tú. Độc giả quan tâm, có thể bình chọn cho diễn viên mình yêu thích tại đây.

Dàn diễn viên Quỳnh búp bê tới VnExpress Dàn diễn viên "Quỳnh Búp Bê" cùng đi sự kiện.

Hoa hậu Kỳ Duyên, Minh Tú, Võ Hoàng Yến và Lan Khuê được đề cử ở hạng mục Ngôi sao Thời trang. Năm qua, Kỳ Duyên ghi dấu ấn ở làng mốt khi làm huấn luyện viên The Look, huấn luyện viên Siêu mẫu Việt Nam, tham gia các game show hot như Quý ông đại chiến, Khi đàn ông mang bầu... Cô còn làm vedette cho show của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm ở Đà Nẵng hồi tháng 7. Võ Hoàng Yến làm giám khảo The Face trong khi Minh Tú đang đại diện Việt Nam thi Miss Supranational. Lan Khuê năm qua gây chú ý với việc kết hôn doanh nhân John Tuấn Nguyễn.

Hoa hậu Kỳ Duyên catwalk.

Hạng mục Ngôi sao Thể thao gồm các vận động viên: Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Tạ Thanh Huyền, Bùi Thu Thảo và Dương Thúy Vi. Hạng mục Ngôi sao vì Cộng đồng gồm: H'Hen Niê, Hương Giang Idol, Phạm Lịch, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Hạng mục Ngôi sao Âm nhạc gồm: Bảo Anh, Hiền Hồ, Vũ Cát Tường, Tóc Tiên và Hòa Minzy.

Danh sách trên do ban tổ chức cùng hội đồng thẩm định là các chuyên gia có uy tín ở nhiều lĩnh vực: nhà thiết kế Công Trí, đạo diễn - nhà sản xuất Charlie Nguyễn, nhạc sĩ - nhà sản xuất Hồ Hoài Anh, chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, diễn viên Chi Bảo lựa chọn theo hình thức bỏ phiếu kín.

Từ danh sách đề cử, độc giả sẽ bình chọn thông qua tài khoản mạng xã hội hoặc tin nhắn SMS, từ ngày 23/11 đến 12h ngày 19/12 (tìm hiểu thể lệ bình chọn tại đây). Hội đồng thẩm định cũng tiếp tục làm việc ở giai đoạn 2, đưa ra kết quả đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5 (hoặc từ 1 đến 4) đối với mỗi hạng mục. Điểm chung cuộc cho mỗi đề cử bao gồm 40% bình chọn của độc giả và 60% từ Hội đồng chuyên môn. Giải thưởng sẽ được trao tại Lễ tôn vinh Ngôi sao của năm diễn ra ngày 19/12 tại TP HCM.

Ngôi sao của năm do báo điện tử Ngoisao.net tổ chức thường niên từ năm 2012. Từ năm 2016, chương trình được tạm ngừng để Ban tổ chức tìm kiếm ý tưởng, định vị lại thương hiệu. Năm nay, Ngôi sao của năm trở lại với bộ mặt mới, tinh thần mới. Chương trình không chỉ bó gọn đề cử trong giới showbiz, mà mở rộng tìm kiếm những nhân vật nổi bật ở lĩnh vực thể thao, hoạt động vì cộng đồng...

Ý Ly