Awkwafina - tiếng nói châu Á mới ở Hollywood

Awkwafina - diễn viên Mỹ gốc Hoa - chỉ nhận lời tham gia phim Hollywood nếu cô được xuất hiện tối thiểu 15 lần trong phim.

Tại Quả Cầu Vàng 2020 hôm 6/1, Awkwafina giành giải nữ chính phim hài kịch/âm nhạc, trở thành người gốc Á đầu tiên đoạt danh hiệu này. Trong The Farewell, Awkwafina được khen lột tả nhiều cảm xúc của người gốc Hoa về quê hương sau nhiều năm ở phương Tây. Các báo như Indiewire, Vanity Fair, New York Times đánh giá cô là ứng viên tiềm năng cho đề cử Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Bộ phim nhận 99% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes, với trung bình 8,58 trên 10 điểm trong mỗi bài đánh giá.

Awkwafina coi thành tựu lớn nhất của bộ phim và riêng cô là đóng góp thêm một nhân vật Mỹ gốc Á cho điện ảnh. "Tôi từng làm việc trong một cửa hàng băng đĩa độc lập. Khi đến quầy tác phẩm Mỹ gốc Á, tôi luôn thấy những bộ phim yêu thích của mình mất tích", cô nói với The Wrap. Với The Farewell, Awkwafina thấy mình có thể góp phần trám khoảng trống văn hóa đó.

Diễn viên Awkwafina. Ảnh: Variety.

Trước đó, cô được chọn đóng Crazy Rich Asians - tác phẩm châu Á làm mưa làm gió ở Hollywood năm 2018. Cô vào vai bạn thân Peik Lin của nhân vật chính Rachel Chu do Constance Wu thủ vai. Đạo diễn Jon M Chu khen ngợi khả năng sáng tạo của Awkwafina: "Bạn có thể viết lời thoại nhưng không thể biết cô ấy sẽ nói nó ra sao cho đến khi diễn. Chúng tôi để cô ấy ứng biến rất nhiều".

Thành công của Crazy Rich Asians và The Farewell khiến cô suy ngẫm về việc đại diện cho gốc gác của mình. Cô sinh ra trong gia đình bố là người Mỹ gốc Hoa, mẹ là người Hàn Quốc nhập cư. Diễn viên nói: "Khi tôi bắt đầu làm việc với nghệ danh Awkwafina năm 16 tuổi, nó hoàn toàn vì chính tôi. Điều đó quan trọng, nhưng tôi nghĩ khi ánh đèn chiếu vào mình ngày càng lớn và có những đứa trẻ dõi theo, trách nhiệm trở thành hiện thực".

Trailer "Crazy Rich Asians" Awkwafina trong vai Peik Lin (tóc ngắn, màu vàng) - bạn thân của nữ chính trong "Crazy Rich Asians". Video: Youtube.

Năm 2018, Awkwafina vẫn còn là một cái tên khá mới mẻ trong làng giải trí. Khi nhà báo Helena de Bertodano của tờ Guardian đến tìm phỏng vấn diễn viên cho bộ phim Ocean’s 8 sắp ra mắt, nhân viên khách sạn Beverly Hills không biết Awkwafina là ai. Khi đó, đa phần mọi người chỉ biết đến cô, tên thật Nora Lum, như một rapper với ca khúc nổi tiếng nhất là My Vag (2012) mang thông điệp nữ quyền, ngôn từ khiêu khích và hài hước.

Năm 2016, sau khi xem video của Awkwafina, đạo diễn Seth Rogen mời cô thử vai cho Bad Neighbours 2. Sau đó, biên kịch - đạo diễn Olivia Milch chọn cô đóng một vai trong phim hài Dude (2018) vì thích nữ rapper. Diễn xuất của Awkwafina trong Dude gây ấn tượng với đạo diễn Hunger Games - Gary Ross, và khi viết kịch bản Ocean’s 8 (2018) với Olivia Milch, ông chọn cô vào phim mà không cần qua thử vai.

Ở Ocean’s 8, việc sánh vai những diễn viên tên tuổi như Cate Blanchett, Sandra Bullock, Anne Hathaway... là áp lực cho Awkwafina. Cô nỗ lực thể hiện vai Constance với chất hài hước, giúp nhân vật không bị lu mờ giữa dàn chị em đa tài.

Hài và ứng biến đã có trong bản năng của Awkwafina từ khi còn bé. Tuy nhiên, đó lại không phải là một năng khiếu bắt nguồn từ niềm vui. Mẹ Awkwafina mắc bệnh và qua đời khi cô mới bốn tuổi. Khi thấy người lớn khóc, cô nghĩ ra cách làm mọi người cười để quên đi sự khó xử. Kể từ đó, Awkwafina luôn tìm cách mang lại tiếng cười khi muốn làm dịu bầu không khí trong gia đình.

Sau khi mẹ mất, nữ diễn viên lớn lên trong sự chăm sóc của bà. Chính liên kết tình cảm mạnh mẽ với bà đã khiến cô quyết tâm thử vai chính trong The Farewell (2019). Bộ phim chính kịch của đạo diễn Lulu Wang nói về một gia đình Mỹ gốc Á quay về Trung Quốc dự đám cưới, thực chất để từ biệt người bà (Nai Nai) mắc bệnh hiểm nghèo và sắp qua đời. Hóa thân Billi đòi hỏi Awkwafina phải diễn sự tươi vui nhưng đượm buồn trong mọi tình huống. Tự nhận mình "còn mới với diễn xuất", Awkwafina nói trước với đạo diễn Lulu Wang: "Tôi không thể cứ bảo ‘khóc’ là khóc được đâu". Nữ đạo diễn khuyến khích Awkwafina tự tin buông gốc gác hài kịch của mình và thật sự cảm nhận nỗi đau mất mát của nhân vật.

The Farewell Trailer "The Farewell" - bộ phim Awkwafina đóng chính. Video: Youtube.

Một khi làm được điều đó, diễn xuất của Awkwafina thay đổi khiến chính Lulu Wang cũng phải ngạc nhiên. Đạo diễn mô tả: "Cảm giác cô ấy đang không diễn... Cô ấy có thể ngồi trong yên lặng và gánh vác sức nặng của cảm xúc bên trong, và bạn có thể thấy điều đó trong mắt cô ấy". Đến những ngày cuối, Awkwafina chia sẻ với The Hollywood Reporter, nước mắt cô cứ tự tuôn trào ra. Nữ diễn viên nhớ lại: "Đó là một kinh nghiệm rất mãnh liệt đối với tôi. Tôi đã khóc mỗi đêm vì nghĩ về bà mình. Đó là một trải nghiệm cả về thể xác và tâm trí. Nó đã thay đổi tôi".

Tháng 12/2019, cô gây chú ý với vai Ming Fleetfoot, một nhân vật mới thuộc thế giới ảo trong phim Jumanji: The Next Level. Tác phẩm là phim điện ảnh thứ tư Awkwafina tham gia năm 2019, đánh dấu sự thăng tiến đáng kể của cô. Hiện, bất cứ khi nào Awkwafina đọc một kịch bản, cô sẽ tìm kiếm bao nhiêu lần mình xuất hiện. Nếu ít hơn 15, cô sẽ không nhận vai. "Tại sao tôi lại phải làm một vai quần chúng có đất diễn? Nếu tôi diễn, tôi muốn có tiếng nói", cô nói với BuzzFeed.

Với phim hài tình huống Awkwafina is Nora From Queens đầu năm nay, cùng một chân trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel qua phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ra rạp năm 2021, Awkwafina chắc chắn có thêm cơ hội lan tỏa tiếng nói của mình.

Phương Hà