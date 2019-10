Angelina Jolie mất phương hướng khi ly hôn

Minh tinh Angelina Jolie đánh mất bản thân một thời gian sau khi chia tay tài tử Brad PItt, nhưng vượt qua được nhờ sáu con.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Madame Figaro mới đây, nữ diễn viên 44 tuổi cho biết việc chia tay nam diễn viên là một khoảnh khắc phức tạp. "Tôi không nhận ra mình nữa. Tôi đã đánh mất bản thân mình một chút. Tôi không biết định mệnh của mình là gì khi chúng tôi sắp kết thúc thực sự", cô nói.

Angelina Jolie trên trang bìa tạp chí Madame Figaro số tháng 10. Ảnh: Madame Figaro.

Trong cuộc chia ly, Jolie thấy mình nhỏ bé. Cô chia sẻ: "Tôi nhận ra một nỗi buồn sâu sắc và chân thật. Tôi đã bị tổn thương". Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng sự việc cũng giúp cô nhận ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Angelina Jolie đang quảng bá phim mới của cô - Maleficent: Mistress of Evil - ở nhiều nơi trên thế giới. Trong buổi ra mắt phim tại Los Angeles (Mỹ) hôm 30/9, người đẹp nói với People về tình yêu gia đình. Khi được hỏi làm thế nào để vượt qua khó khăn khi hôn nhân tan vỡ, Jolie nói cô tìm thấy sức mạnh ở các con.

Angelina Jolie ở thảm đỏ Maleficent 2 tại Mỹ Angelina Jolie và các con trên thảm đỏ quảng bá "Maleficent: Mistress of Evil" ở Mỹ. Video: WMTV.

Angelina và Brad Pitt chung sống từ năm 2005, kết hôn vào tháng 8/2014. Cặp sao có sáu người con: các con gái gồm Zahara (14 tuổi), Shiloh (13 tuổi), Vivienne (11 tuổi) và các con trai Maddox (18 tuổi), Pax Thiên (15 tuổi) và Knox (11 tuổi). Angelina Jolie đệ đơn ly hôn vào tháng 9/2016. Hồi tháng 4, cả hai được tòa tuyên bố chấm dứt quan hệ hôn nhân.

Sau ly hôn, Jolie dành thời gian chăm sóc con, hoạt động xã hội và trở lại Hollywood. Cô đưa các con đi khắp thế giới thông qua các chuyến công tác với tư cách diễn viên và đại sứ Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Sau khi hoàn thành vai diễn trong "bom tấn" Maleficent 2 của Disney, cô dành nhiều thời gian ở bang New Mexico (Mỹ) để đóng Those Who Wish Me Dead của đạo diễn Taylor Sheridan. Cô cũng nhận lời tham gia vũ trụ điện ảnh Marvel với vai Thena trong Eternals, dự kiến ra rạp tháng 11/2020.

Họa Mi