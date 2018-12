Amber Heard - 'mỹ nhân scandal' dần khẳng định chỗ đứng ở Hollywood

Các vai diễn nóng bỏng của 'công chúa đại dương' Amber Heard / 'Aquaman' thu hơn 100 tỷ ở Việt Nam

Nhân vật công chúa Mera trong bom tấn DC là bước ngoặt với sự nghiệp của Amber Heard dù cô đã được biết tới từ lâu. Bước chân vào nền công nghiệp điện ảnh từ năm 2004, nữ diễn viên sinh năm 1986 trải qua nhiều năm bị đánh giá thấp về thực lực, chỉ gây sốt với các chuyện bên lề.

Đời tư ồn ào của "bình hoa di động" trên màn ảnh

Sinh ra và lớn lên tại Texas (Mỹ) trong gia đình theo đạo Thiên chúa, Amber Heard sớm cho thấy bản tính nổi loạn. Trên Glamour, người đẹp cho biết khi bước sang tuổi teen, cô "chán ngấy truyền thống bảo thủ, sùng đạo của Texas và dần trở thành một kẻ cố chấp, vô thần, ăn chay và có xu hướng tình dục lưỡng tính". Nổi trội về ngoại hình, cô thi hoa khôi trong khu vực trước khi bắt đầu làm người mẫu.

Amber Heard hôn dưới nước trong "Alpha Dog" Cảnh nóng bỏng của Amber Heard trong "Alpha Dog" (2006).

Dần dần, Heard chuyển hướng diễn xuất, theo Radar Online, cô kể: "Cha tôi thuyết phục tôi đi học diễn xuất và người quản lý đầu tiên tại Austin đã trả tiền học cho tôi. Tôi luôn muốn trở thành diễn viên kể từ khi thử đóng kịch ở trường cấp ba". Ở tuổi 17, cô rời bỏ trường cấp ba và chuyển tới Los Angeles với mộng thành danh tại Hollywood. Để được chú ý, Heard từng có những lúc phải thay đồ ở phía sau xe bus. Diễn viên hồi tưởng: "Tôi sẵn sàng thử bất cứ vai diễn nào, kể cả các vai rất phụ như kiểu 'cô nàng xinh đẹp số 3' hay 'cô con gái rời nhà đi học'. Tôi đi khắp thành phố, chủ yếu bằng xe bus và thay đồ để chuẩn bị cho buổi thử vai kế tiếp".

Vốn có gương mặt khả ái vớiđường nét được xem là có tỷ lệ đẹp nhất thế giới, thân hình quyến rũ và mái tóc vàng, Amber Heard bị đóng đinh với hình mẫu nóng bỏng. Trên Bustle, nữ diễn viên nói nhan sắc khiến cô ít được giao các vai nghiêm túc. Heard có vai diễn đầu tay - bạn gái một cầu thủ trong phim Friday Night Lights (2004). Những năm sau, đa phần các vai diễn của Heard tập trung khai thác ngoại hình nóng bỏng của cô.

Kể cả khi góp mặt trong các phim gây chú ý như Never Back Down, Pineapple Express (2008) hay Zombieland (2009), Heard vẫn chỉ là một diễn viên xuất hiện để khoe hình thể và nhanh chóng bị lãng quên. Phim hiếm hoi giúp người đẹp thoát mác "bình hoa di động" là All The Boys Love Mandy Lane - tác phẩm kinh dị nhận đánh giá tích cực từ Los Angeles Times và Washington Post. Nhưng đáng tiếc là dù quay xong từ năm 2006, mãi tới năm 2013, bộ phim này mới trình chiếu tại Mỹ.

Amber Heard The Rum Diary Amber Heard cùng Johnny Depp trong "The Rum Diary".

Chuyện yêu đương của Amber Heard luôn gây bàn tán. Từ năm 2008 tới năm 2012, cô hẹn hò nữ nhiếp ảnh gia Tasya van Ree. Năm 2011, Heard đóng chung cùng tài tử hơn cô tới 23 tuổi - Johnny Depp - trong The Rum Diary. Không lâu sau, hai người chính thức chung sống. Nhiều khán giả phản đối mối quan hệ này khi cho rằng Amber Heard là nguyên nhân khiến Depp chia tay Vanessa Paradis - người ở cùng anh từ năm 1998 và có hai con.

Kể từ khi yêu Heard, sự nghiệp của Johnny Depp cũng xuống dốc dần với nhiều phim lỗ. Khi bộ đôi kết hôn vào tháng 2/2015, hầu hết thành viên gia đình Depp phản đối vì sợ Heard là kẻ đào mỏ. Theo Rolling Stones, chị gái Depp phẫn nộ khi biết em trai không ký hợp đồng tiền hôn nhân với Heard.

Amber Heard và Johnny Depp thuở còn bên nhau.

Cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu. Tháng 5/2016, Heard nộp đơn ly hôn với lý do cô bị "hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn", đồng thời đưa ra những tấm ảnh cho thấy bị Depp bạo hành. Sau nhiều tranh cãi, phía Depp trả cho Amber Heard khoản tiền hòa giải trị giá 7 triệu USD. Nữ diễn viên quyên tặng toàn bộ số tiền cho bệnh viện nhi Los Angeles.

Dù đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ năm 2017, Depp vẫn chưa nguôi ngoai câu chuyện cũ. Cứ vài tuần hoặc vài tháng, lại có các bài báo kể về bất hòa giữa họ. Trên GQ vào tháng 11/2018, Depp không ngần ngại gọi Heard là "kẻ dối trá" và phủ nhận mọi cáo buộc về việc hành hung vợ cũ. Sau khi chia tay tài tử, Amber Heard cũng có cuộc tình chóng vánh với tỷ phú công nghệ Elon Musk. Việc có tình mới sau khi chia tay không lâu và người sau giàu hơn người trước khiến Heard không tránh khỏi điều tiếng thị phi.

Làm lại từ Aquaman

Từ một năm nay, Amber Heard trở nên kín tiếng. Cô chia tay Musk cuối năm 2017 và bớt chia sẻ về đời tư, tập trung quay phim. Dự án lớn nhất của cô là bom tấn Aquaman, trong đó Heard thủ vai nữ chính Mera. Theo Glamour, cô ấn tượng ngay từ lần đầu đọc truyện tranh về Mera: "Khi bị gọi là Aquawoman, cô ấy đã phản ứng ngay: 'Tôi có một cái tên. Tên tôi là Mera'. Đó chính là hình mẫu tôi thích".

Một số cảnh của Mera trong Aquaman Một số cảnh của Mera.

Để vào vai, Heard trải qua sáu tháng ròng rã khổ luyện. Cô bộc bạch với tạp chí Shape: "Tôi phải tập rất nhiều với tạ và cả võ thuật nữa. Trung bình mỗi ngày tôi dành ra năm tiếng để tập luyện". Suốt tám tháng ghi hình, ngày nào Heard cũng mất 45 phút để mặc bộ đồ bó sát đặc biệt của Mera. Nhưng Jason Momoa cho biết người đẹp hiếm khi phàn nàn: "Tôi cứ tưởng rằng cô ấy sẽ than vãn nhưng hóa ra tôi còn kêu ca nhiều hơn cô ấy. Amber thực sự là một chiến binh".

Aquaman ra mắt với đánh giá tích cực từ cả người hâm mộ lẫn giới phê bình. Với doanh thu hơn nửa tỷ USD, đây được xem như bước ngoặt của Vũ trụ Điện ảnh DC. Ngoài nhan sắc, Amber Heard còn diễn tròn vai nhân vật nữ mạnh mẽ, có cá tính. Mera không hề là nàng công chúa yếu đuối chờ được giải cứu mà trực tiếp tìm đến, thúc giục Aquaman hành động. Cô cũng can đảm chống lại vua Orm - hôn phu, rồi cùng Aquaman trải qua nhiều sóng gió trên hành trình. Heard đã làm được điều mà cô khẳng định trên tạp chí Elle: "Phá vỡ đi khuôn mẫu nhàm chán về những người đẹp trên màn ảnh - vốn đã lỗi thời".

Amber Heard và Jason Momoa ở lễ ra mắt phim tại Los Angeles (Mỹ).

Trong đời tư, để thoát mác "mỹ nhân scandal", Amber Heard tích cực hoạt động xã hội. Những người phụ nữ mà cô ngưỡng mộ là nhà nhân quyền gốc Palestine - Yassmeen Mjalli - và giáo sư Michel Dauber của Đại học Stanford. Họ là những người đã lên tiếng về quyền bình đẳng của phụ nữ trước những bất công trong xã hội hiện đại. Với Heard, họ "mới là người xứng đáng được nhận sự chú ý, tán dương từ công luận".

Aquaman mang lại thành công cho DC, vừa giúp sự nghiệp của Amber Heard tại Hollywood bước lên nấc thang mới. Sau nhiều năm nỗ lực, cô đã có vai diễn quan trọng trong một bom tấn thành công toàn cầu. Đó là bước đệm để Heard có thể đạt được những điều cô mong muốn: lên tiếng vì quyền lợi của phụ nữ, chứng minh bản thân có nhiều hơn một nhan sắc tuyệt trần.

Thịnh Joey