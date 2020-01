Amber Heard hẹn hò nữ quay phim

MỹNgười đẹp Amber Heard tình tứ bên người tình mới - nhà quay phim nữ Bianca Butti - hôm 14/1.

Sau hai mối tình ồn ào với tài tử Johnny Depp và tỷ phú Elon Musk, Amber Heard mới đây trở lại hẹn hò đồng giới. Cô và nữ quay phim Bianca Butti được phát hiện cùng rời một khách sạn tại khu West Hollywood. Bianca mang theo một chai rượu uống dở, hai người liên tục ôm hôn từ cổng khách sạn cho đến khi lên ôtô riêng của Amber.

Amber Heard (trái) bên người tình đồng giới. Ảnh: Backgrid.

Trong quá khứ, Amber Heard công khai yêu cả hai giới. Trước khi hẹn hò Johnny Depp, cô yêu một nữ nhiếp ảnh gia trong ba năm. Amber nói năm 2010: "Tôi không và chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì yêu hai giới".

Amber Heard, 33 tuổi, là diễn viên nổi tiếng với các vai trong Aquaman, Never Back Down... Cô trở thành sao hạng A tại Hollywood sau mối tình với tài tử Johnny Depp. Hai người hẹn hò từ khi cùng đóng phim The Rum Diary năm 2011 và kết hôn tháng 2/2015. Ba tháng sau khi cưới, Amber đệ đơn ra tòa xin quyền cấm Johnny tới gần và tố cáo anh bạo hành cô. Johnny phản pháo anh mới chính là người bị vợ bạo hành. Sự việc khiến dư luận chú ý khi đôi bên tranh chấp, kiện tụng và nói xấu nhau cho tới nay.

Amber Heard The Rum Diary Amber Heard và Johnny Depp trong "The Rum Diary". Video: Youtube.

Đạt Phan