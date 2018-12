Amal - người khiến George Clooney muốn làm đám cưới

Gu thời trang sành điệu của vợ tài tử George Clooney / George Clooney - quý ông hoàn mỹ của Hollywood

George Clooney - một trong những ngôi sao điển trai ở Hollywood - từng tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Barbara Walters vào năm 1995 rằng anh sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Khi đó, George Clooney ở độ tuổi 30 và vừa ly hôn diễn viên Talia Balsam sau bốn năm bên nhau (1989 - 1993).

George Clooney và vợ - Amal Alamuddin.

Đau khổ vì hạnh phúc tan vỡ, George Clooney lao vào các cuộc hẹn hò với nhiều người đẹp ở Hollywood. Danh sách người tình của tài tử nối dài những mỹ nhân như ngôi sao truyền hình Céline Balitran, người mẫu Lisa Snowdon, diễn viên Renée Zellweger, Sarah Larson, Elisabetta Canalis, Stacy Keibler... Tất cả từng gắn bó vài năm bên diễn viên nhưng sau cùng đều tan vỡ.

Trong khi nhiều người nghĩ George Clooney đã lựa chọn cuộc sống độc thân thì bố anh, diễn viên Nick Clooney, tin tưởng con trai mình sẽ thay đổi quyết định.

Tháng 4/2014, George Clooney khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tuyên bố đính hôn luật sư nhân quyền - Amal Alamuddin. Hai người chỉ hẹn hò được bảy tháng và trước đó nhiều người tin mối tình này chỉ là thoảng qua, như nhiều mối quan hệ trước đây.

Đám cưới của George Clooney và Amal diễn ra tại Venice, Italy.

Tài tử 54 tuổi nói về quyết định chóng vánh của mình trong cuộc phỏng vấn chương trình CBS This Morning: "Ngay từ đầu, tôi đã nhận ra mình muốn dành cả cuộc đời còn lại với Amal. Chúng tôi chưa bao giờ nói đến chuyện kết hôn trước đó. Cô ấy rất bất ngờ". Amal Alamuddin không ngờ đến tình huống này và để George Clooney quỳ suốt 28 phút chờ đợi câu trả lời. Nam diễn viên đã kể lại chi tiết với MC Charlie Rose.

Theo George Clooney, anh thay đổi suy nghĩ bởi đã có đủ thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sẵn sàng cho cuộc sống vợ chồng. Diễn viên Up in the Air mô tả Amal là người phụ nữ vừa thông minh, vừa xinh đẹp, đủ sức giữ được trái tim anh. Amal Alamuddin kém chồng 17 tuổi. Cô là một luật sư xinh đẹp và tài năng ở London, Anh. Cô nói thành thạo ba ngôn ngữ và từng làm cố vấn cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc - Kofi Annan - trong vấn đề về Syria.

Julia Roberts, người bạn thân thiết với George Clooney, cũng dành những lời có cánh cho Amal Alamuddin trong chương trình Extra: "Tôi đi ăn tối cùng Amal rồi. Tôi say mê cô ấy".

Một năm sau đám cưới lãng mạn và tiêu tốn 13 triệu USD tại Venice, Italy năm 2014, George Clooney nói trong chương trình Entertainment Tonight "Mọi thứ giờ đây đã khác rất nhiều. Tôi không thể hạnh phúc hơn. Cô ấy là một người tuyệt vời, biết quan tâm và thông minh. Amal còn rất hài hước. Có rất nhiều lý do khiến tôi bị cô ấy thu hút".

George Clooney nói rằng anh hài lòng với cuộc sống sau hôn nhân.

Bí quyết giữ gìn hôn nhân của George Clooney là không xa nhau quá lâu, dù công việc có bận rộn thế nào. Tài tử chia sẻ với trang News của Australia: "Vấn đề duy nhất giữa chúng tôi là lịch làm việc. Chúng tôi cùng thỏa thuận là cả hai không thể xa nhau hơn một tuần. Nhờ thế, mọi thứ có thể diễn ra tốt đẹp". George thỉnh thoảng vẫn nấu ăn và học cách chiều vợ bằng những món ẩm thực Trung Đông - quê của Amal.

Minh Anh