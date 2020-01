‘Always Remember Us This Way’ - tình yêu trong hồi ức

Ca khúc "Always Remember Us This Way" - nhạc phim “A Star is Born” - vẽ nên ký ức đẹp trong cuộc tình của đôi nhân vật chính.

Phim chiếu năm 2018 nhưng ca khúc Always Remember Us This Way mới đây được đề cử giải Grammy "Bài hát của năm". Trong phim, Always Remember Us This Way vang lên qua giọng hát của Ally (Lady Gaga đóng) trên một sân khấu tại quê nhà Arizona của Jack (Bradley Cooper). Đây là ca khúc Jack yêu thích nhất của Ally và chính anh động viên cô ra mắt như một nghệ sĩ solo. Ally bước lên sân khấu một mình, thể hiện trọn vẹn ca khúc cùng đàn piano.

Ca khúc "Always Remember Us This Way" - Lady Gaga. Video: Youtube.

"That Arizona sky burning in your eyes

You look at me and, babe, I wanna catch on fire

It's buried in my soul like California gold

You found the light in me that I couldn't find"

(Bầu trời Arizona ngày đó sáng rực trong đôi mắt anh

Anh lặng nhìn em và em muốn đắm chìm trong đó mãi

Điều đó chôn chặt trong trái tim em, như vàng kim chôn sâu dưới lòng đất

Anh là người đã khơi gợi lên ánh sáng đó trong em)

Với ca từ đơn giản nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa, kết hợp giọng hát mạnh mẽ của Lady Gaga, Always Remember Us This Way dẫn dắt người xem vào chuyện tình thăng hoa của hai nhân vật chính. Trước khi gặp Jack, Ally như một cô gái luôn lạc lối trong tuổi trẻ. Những hoài bão với âm nhạc của cô bị cản trở do tự ti về vẻ ngoài. Cô yêu âm nhạc, viết ca khúc và hát mỗi ngày nhưng chưa bao giờ tin vào bản thân. Tình yêu của Jack giúp Ally soi chiếu chính mình, hiểu rõ hơn về đam mê trong cô. Anh từng bước kéo cô lên sân khấu diễn chung, biến Ally thành ngôi sao lớn. Cùng lúc, đôi nghệ sĩ quấn vào nhau trong tình yêu với những thăng trầm.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Ally và Jack trong phim. Ảnh: Warner Bros.

"So when I'm all choked up but I can't find the words

Every time we say goodbye, baby, it hurts

When the sun goes down and the band won't play

I'll always remember us this way"

(Dù có bao điều muốn nói mà em chẳng thể giãi bày

Mỗi lần đôi ta chia ly, em lại thấy đau lòng

Rồi khi hoàng hôn buông xuống, không còn những khúc ca

Em sẽ vẫn luôn nhớ về ký ức của đôi mình)

Kỷ niệm luôn đáng trân trọng, dù vui hay buồn. Khi Jack và Ally gặp gỡ, họ có những kết nối sâu sắc cùng nhau và với bản thân. Họ không che giấu ánh mắt tình cảm giữa nơi đông người, hôn nhau say đắm, hân hoan sau mỗi đêm diễn. Khi Jack quay lại với chứng nghiện rượu, cản trở sự nghiệp của Ally, cô hụt hẫng, thất vọng. Nhưng sau tất cả, Ally chỉ nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc bên người đàn ông lịch lãm hết lòng trân trọng cô.

"But all I really know

You're where I wanna go

The part of me that's you will never die"

(Nhưng em thực sự biết rằng

Anh chính là người em yêu

Hình bóng anh sẽ không bao giờ phai mờ trong em)

Với tình yêu chân thành, Ally trở thành sức mạnh nội lực của Jack giúp anh biểu diễn hết mình trên sân khấu. Dù Jack có mang theo nhiều nỗi buồn từ ấu thơ và luôn cô độc khi trưởng thành, Ally khiến anh tin tưởng vào tình yêu và sự gắn bó của gia đình. Giọng hát Lady Gaga góp phần thể hiện khao khát mạnh mẽ muốn gắn bó, đồng hành trên mọi chặng đường với người mình yêu.

Always Remember Us This Way là ca khúc thứ hai của album nhạc phim A Star is Born được đề cử Grammy "Bài hát của năm". Trong khuôn khổ giải năm nay, Lada Gaga nhận thêm hai đề cử khác dành cho sản phẩm âm nhạc trên truyền thông trực tuyến (album A Star is Born và ca khúc I’ll Never Love Again). Trước đó, Shallow từng được đề cử ở cả hai hạng mục lớn "Bài hát của năm" và "Ghi âm của năm" của giải Grammy năm ngoái.

Lady Gaga, Bradley Cooper - "Shallow" Màn trình diễn "Shallow" tại lễ trao giải Oscar 2019 của Lady Gaga va Bradley Cooper. Video: Youtube.

A Star is Born là bộ phim điện ảnh đầu tiên Bradley Cooper làm đạo diễn kiêm diễn viên chính và ca sĩ Lady Gaga đảm nhận vai nữ chính. Ca khúc nhạc phim Always Remember Us This Way được Lady Gaga đồng sáng tác với Natalie Hemby, Hillary Lindsey và Lori McKenna.

Grammy là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ (NARAS), nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959. Lễ trao giải Grammy lần 62 dự kiến diễn ra ngày 27/1 tại Los Angeles, Mỹ.

Thu Thảo