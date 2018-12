Album mới của Mỹ Tâm vào top 10 bảng xếp hạng Billboard

Hàng nghìn khán giả Đà Nẵng đội mưa chờ Mỹ Tâm ký tặng / Mỹ Tâm hòa điệu cảm xúc cùng hàng nghìn fan Hà Nội

Tâm 9 đứng sau một số sản phẩm như Love Yourself: Her, You Never Walk Alone, Wings của BTS, Mixtape của Stray Kids, True Color của JBJ...

Bảng xếp hạng "World Albums" dựa trên doanh số các album bán chạy trên thế giới (trừ nước Mỹ), số liệu do Nielsen Music cung cấp. Nhiều tên tuổi lớn của châu Á như BigBang, G-Dragon, EXO, Got 7, SNSD... từng đạt thành tích trên. Mỹ Tâm là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên vào danh sách này.

Nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

Cuối tháng 12 năm ngoái, Tâm 9 đạt vị trí thứ tư trong danh sách album bán chạy trên trang nhạc trực tuyến của Amazon.

Billboard là tạp chí âm nhạc của Mỹ, ra đời năm 1894, đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ. Billboard đưa ra danh sách các bảng xếp hạng, album, đĩa đơn dựa theo doanh thu từng tuần.

Vol.9 của Mỹ Tâm gồm các ca khúc mang phong cách Pop Soul của bốn nhạc sĩ Đức Trí, Khắc Hưng, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh. Ca sĩ cho biết các sáng tác chứa những góc sâu thẳm, chín muồi nhất trong đời sống tình cảm của cô thời gian qua. Cô thực hiện MV cho ba ca khúc trong album là Đừng hỏi em, Đâu chỉ riêng em, Người hãy quên em đi.

Sau gần hai tháng phát hành, Mỹ Tâm tiết lộ Tâm 9 đã bán hết 20.000 đĩa. Ngoài ra, nữ ca sĩ đăng tải album trực tuyến có bản quyền lên một số trang như Spotify, Amazon.

Nữ ca sĩ cũng tổ chức thành công chuỗi chương trình giới thiệu album ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM. Hàng chục nghìn khán giả tham gia các buổi giao lưu, ký tặng, biểu diễn của cô.

