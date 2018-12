'Ác nữ' Charlize Theron lộ diện trong 'Fast & Furious 8'

Charlize Theron tham gia 'Fast & Furious 8'

Hình ảnh đầu tiên của "Fast & Furious 8" hé lộ tạo hình ác nhân do Charlize Theron đóng.

Charlize Theron hóa ác nhân Cipher trong phần tám loạt bom tấn đình đám Fast & Furious. Hình ảnh đầu tiên của phim cho thấy Cipher mặc áo phông đen in logo ban nhạc rock - Metallica. Nhân vật này có một tay chân cơ bắp do tài tử Kristofer Hivju người Na Uy sắm vai. Cipher có thể liên quan đến ác nhân do Jason Statham đóng ở phần bảy. Bọn họ đối đầu với băng cướp gia đình của Vin Diesel.

Ác nhân Cipher là vai diễn hứa hẹn gây khuynh đảo của Charlize Theron sau vai diễn đả nữ Furiosa ấn tượng trong phim hành động hậu tận thế Max Điên (2015). Cô cũng là diễn viên lần đầu đóng Fast & Furious, cùng Kristofer Hivju và Scott Eastwood (con trai đạo diễn Clint Eastwood).

Fast & Furious 8 quy tụ dàn sao quen thuộc gồm Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Elsa Pataky hay Lucas Black. Dwayne “The Rock” Johnson và Jason Statham cũng dự kiến trở lại.

Phần mới đang quay ở Cuba, sau đó sẽ ghi hình ở một số thành phố lớn của nước Mỹ như New York, Atlanta, Georgia. Tác phẩm đạo diễn F. Gary Gray dự kiến khởi chiếu vào 14/4/2017.

>> Xem thêm:

Charlize Theron tham gia 'Fast & Furious 8'

Charlize Theron - mỹ nhân Nam Phi khuynh đảo màn bạc

Thành Long