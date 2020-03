Aaron Carter tố cáo bạn gái bạo hành

MỹCa sĩ Aaron Carter cho biết bị bạn gái - nữ diễn viên Melanie Martin - bạo hành, phải nhờ sự can thiệp của cảnh sát.

Theo Eonline, tối 29/3, cảnh sát Los Angeles được báo tin có vụ ẩu đả giữa một đôi tình nhân tại nhà riêng của Aaron Carter ở quận Lancaster, bang California . Sau khi cho lời khai, Melanie bị bắt giam và được thả sáng 30/3 với mức phí tại ngoại 50.000 USD. Cô từ chối phản hồi các câu hỏi từ báo chí.

Ca sĩ Aaron Carter và bạn gái Melanie Martin thường đăng ảnh tình tứ trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram.

Trên Twitter, Aaron cho biết bị bạn gái bạo hành, đấm và khiến anh ngạt thở. "Người khác đối xử tệ được với bạn một lần, điều đó sẽ trở thành thói quen trong tương lai. Không ai, dù đàn ông hay đàn bà, xứng đáng bị bạo hành", anh nói. Ca sĩ cũng cho biết bị bạn gái lừa dối nhưng không kể chi tiết sự việc.

Aaron Carter và Melanie Martin công khai hẹn hò từ đầu năm. Vài tuần trước, nam ca sĩ xăm tên bạn gái lên trán. Mối tình trước đó của Aaron Carter kết thúc trong ồn ào, xô xát. Mùa hè năm 2019, nam ca sĩ được tòa cấp quyền cấm bạn gái Lina Valentina lại gần sau khi cô này tấn công anh.

Aaron Carter, em trai của thành viên nhóm Backstreet Boys - Nick Carter, nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, I Want Candy, Not Too Young Not Too Old... Anh từng kiếm được 200 triệu USD khi 18 tuổi, được mệnh danh là "Hoàng tử nhạc Pop". Sau đó, sự nghiệp của nam ca sĩ tụt dốc do mải mê ăn chơi, nghiện ngập. Năm 2017, Aaron từng bị bắt vì tội lái xe lúc say rượu và tàng trữ cần sa. Tháng 1/2018, anh ra mắt album LøVë sau 15 năm ngừng hoạt động.

Aaron Carter - "I'm All About You" MV "I'm All About You" của Aaron Carter. Video: Youtube.

Năm 2019, Aaron gây ồn ào khi liên tục tiết lộ những bê bối của gia đình. Anh nói từng bị chị gái Leslie Carter - mất năm 2012 - cưỡng hiếp lúc nhỏ. Trước đó, Nick Carter đâm đơn ra tòa, xin lệnh cấm Aaron đến gần gia đình vì em trai dọa giết vợ con anh. Trên Twitter, Aaron liên hệ với các cô gái từng tố cáo Nick quấy rối tình dục, khuyên họ ra tòa kiện ca sĩ nhóm Backstreet Boys. Aaron thừa nhận mắc nhiều bệnh về tâm lý như trầm cảm, tâm thần phân liệt. Tháng 11/2019, nam ca sĩ phải nhập điều trị vì kiệt sức do chạy show quá nhiều.

Đạt Phan (theo Eonline)