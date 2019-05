Á hậu Hong Kong khóc, không rời khỏi nhà vì bê bối tình ái

Hoàng Tâm Dĩnh tâm trạng bất ổn, không muốn gặp người khác sau khi lộ chuyện vụng trộm với Hứa Chí An.

Theo Next Magazine, từ khi lộ video ôm hôn Hứa Chí An trên ôtô và đưa nam ca sĩ về nhà, Hoàng Tâm Dĩnh tránh tiếp xúc mọi người. Cô thường ôm đầu khóc, xem điện thoại, bần thần đi lại trong phòng, thi thoảng lấy giấy bút ghi chép vẩn vơ.

Hoàng Tâm Dĩnh sinh năm 1989, gia nhập đài TVB năm 2012, sau khi đoạt giải Á hậu Hong Kong.

Lạc Dịch Linh, cấp trên của Tâm Dĩnh ở đài TVB, cho biết tâm trạng nữ diễn viên chưa ổn định. Công ty cho cô thời gian tĩnh tâm, sau đó mới thảo luận hướng đi mới. Nhà đài cũng đang tìm người thế vai Hoàng Tâm Dĩnh trong Pháp chứng tiên phong 4. Ba phim khác cô tham gia bị hoãn lịch chiếu vì scandal.

Trước đó, Á hậu Hong Kong xin lỗi bạn trai - Mã Quốc Minh - cùng gia đình tài tử. Cô tự nhận mắc sai lầm không thể tha thứ và vô cùng hổ thẹn. "Tôi không thể nào đối diện bản thân, cũng không biết làm thế nào đối diện anh Mã Quốc Minh, bạn bè, công ty, đồng nghiệp", cô viết trên trang cá nhân.

Tâm Dĩnh và Mã Quốc Minh bén duyên năm 2015, công khai yêu nhau năm 2017. Năm ngoái, họ đóng chung phim "Cung tâm kế 2".

Một người bạn thân của Trịnh Tú Văn - vợ Hứa Chí An - chia sẻ Tú Văn tha thứ cho Hoàng Tâm Dĩnh, mong cô sống yên ổn. Trịnh Tú Văn cũng tha thứ cho Hứa Chí An, mong cùng anh làm lại từ đầu.

Hoàng Tâm Dĩnh ôm hôn Hứa Chí An trên ôtô.

Hôm 16/4, trang Appledaily đăng video Hoàng Tâm Dĩnh âu yếm Hứa Chí An. Chí An giải thích uống say nên có hành vi quá giới hạn với Tâm Dĩnh, anh xin lỗi vợ và những người bị tổn thương vì mình. Chí An ngừng công việc ở làng giải trí để kiểm điểm bản thân.

Như Anh