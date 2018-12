Tối 22/8, Hồ Ngọc Hà ra mắt MV Keep me in love tại TP HCM. Buổi chiếu bắt đầu từ 20h, song nhiều khán giả tới xếp hàng từ 17h dù trời mưa lớn.

Trong buổi giao lưu, Hồ Ngọc Hà chia sẻ những chuyện hậu trường trong suốt một tháng dựng và làm hậu kỳ. Keep me in love là dự án âm nhạc được Hồ Ngọc Hà thực hiện như món quà kỷ niệm của cô với các thành viên The Face.