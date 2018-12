5 bản nhạc khiêu vũ nổi bật trong các đám cưới hoàng gia

Dự đoán trang phục cưới của Hoàng tử Harry và cô dâu / Elton John sẽ biểu diễn trong đám cưới hoàng gia Anh

Đám cưới của Hoàng tử Harry và diễn viên Meghan Markle sẽ diễn ra vào ngày 19/5 tại Anh. TMZ đưa tin Elton John biểu diễn tại sự kiện. Các tiết mục chưa được tiết lộ. Vogue điểm lại một số bản khiêu vũ mở màn - thường do nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện để cô dâu chú rể nhảy - trong các đám cưới hoàng gia nhiều năm qua.

Hoàng tử Harry và hôn thê Meghan Markle.

They Say It's Wonderful

Thái tử Charles và Công nương Diana kết hôn năm 1981. Theo Blair Donovan của tạp chí Vogue, Charles và Diana đã ra hiệu cho Lester Lanin - một nhạc công người Mỹ - chơi bản They Say It's Wonderful của Irving Berlin.

5 ca khúc mở màn các đám cưới hoàng gia

They Say It's Wonderful được Irving Berlin sáng tác cho vở nhạc kịch Annie Get Your Gun (1946). Ca khúc do Ethel Merman và Ray Middleton thể hiện. Năm 1950, trong phiên bản điện ảnh, Howard Keel và Betty Hutton trình bày. They Say It's Wonderful nói về cảm giác hạnh phúc khi yêu.

Thái tử Charles và Công nương Diana.

Your Song

Trong đám cưới của Hoàng tử William và Catherine Middleton năm 2011, ca sĩ Ellie Goulding được mời hát Your Song - một ca khúc do Elton John soạn nhạc, Bernie Taupin viết lời, phát hành năm 1970. Ellie thú nhận cô vô cùng căng thẳng khi biểu diễn trong sự kiện trọng đại của hoàng gia. Ca sĩ hát lại ca khúc trong album đầu tay của cô, ra mắt năm 2011.

Your Sing - Ellie Goulding

Your Song được tạp chí Rolling Stone xếp vào danh sách 500 ca khúc vĩ đại nhất mọi thời, năm 2010. Bài hát có ca từ ngọt ngào, nói về tình yêu trong sáng cô gái dành cho một nửa của đời mình.

Hoàng tử William và Công nương Catherine Middleton.

I've Got You Under My Skin

Cháu gái lớn nhất của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị - Zara Phillips - kết hôn với ngôi sao bóng bầu dục Mike Tindall hồi tháng 7/2011. Cặp vợ chồng đã chọn ca khúc I've got you under my skin của Frank Sinatra để nhảy cùng nhau.

I've Got You Under My Skin

I've Got You Under My Skin do Cole Porter sáng tác năm 1936, được giới thiệu trong vở nhạc kịch Born to Dance, do Virginia Bruce trình diễn. Năm 1956, Frank Sinatra hát lại ca khúc.

Sofias Brudvals

Sofia - Brudevals

Công chúa Sofia và Hoàng tử Carl của Thụy Điển kết hôn năm 2015. Họ chọn Sofias Brudvals - một bản nhạc của Pelle Arhio, do Per Bredhammar thể hiện. Ca khúc được viết bằng tiếng Thụy Điển, nói về cảm giác tuyệt vời khi được cùng nửa kia bắt đầu cuộc sống mới. Icona Pop và cố DJ Avicci cũng biểu diễn tại sự kiện.

Stand By Me

Stand By Me - E Ben King

Trong đám cưới của hoàng tử Nam Tư Philip và nhà thiết kế đồ họa Danica Marinković ở Beograd, Serbia tháng 10 năm ngoái, cô dâu chú rể khiêu vũ trên nền ca khúc Stand by Me.

Stand by Me do Ben E. King đồng sáng tác với Jerry Leiber và Mike Stoller, ra mắt năm 1961. Stand By Me từng đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard. Ca khúc nói về ước nguyện gắn kết với bạn đời của nhân vật trữ tình.

Hà Thu